更多編輯台推薦新聞：
專訪／台裔小廚神朱如茵懷念台灣夜市 視江振誠為偶像
娛樂

專訪／台裔小廚神朱如茵懷念台灣夜市 視江振誠為偶像

飄洋過海落腳法國 LGBT難民受助助人做自己
國際

飄洋過海落腳法國 LGBT難民受助助人做自己

台灣首座極地研究站啟用 學者有「自己的家」高掛國旗歡慶
科技

台灣首座極地研究站啟用 學者有「自己的家」高掛國旗歡慶

台灣現首例猴痘 感染途徑、症狀、防範一次看
生活

台灣現首例猴痘 感染途徑、症狀、防範一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

新北：鼓勵長者打疫苗 禮券篩劑延長送到7月底

2022/6/26 16:46
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北26日電）新北市長侯友宜表示，新北今天新增確診數共5320人，為鼓勵長者接種疫苗，原訂6月底前長者施打疫苗可獲4劑快篩試劑及新台幣500元禮券的加碼禮，將延長送到7月底。

侯友宜今天下午主持COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明會，說明居家照護執行中2萬5602人，居家隔離列管數9768人；確診人數下降幅度非常緩慢，顯示近兩周下降幅度趨緩，因此，他呼籲大家還要守好防疫工作。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

他表示，長者近來接種情形變緩了，但為保護及鼓勵長者施打疫苗，新北65歲（原住民55歲）以上長者，接種1到4劑疫苗者，可獲贈新台幣500元超商禮券及4劑快篩試劑加碼禮，這項獎勵措施原本到6月30日止，侯友宜宣布將延長至7月31日，讓長者獲得更大保護。

衛生局表示，新北65歲以上長者疫苗預約系統開放預約時間到6月28日；後續，長者可直接上網路或電話洽詢全市406家醫院、診所及衛生所，進行現場掛號或預約接種。（編輯：陳仁華）1110626

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族