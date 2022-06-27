更多編輯台推薦新聞：
特派直擊／台灣射箭女團世界盃巴黎站奪冠 國旗歌響徹賽場
運動

特派直擊／台灣射箭女團世界盃巴黎站奪冠 國旗歌響徹賽場

影片／八仙塵爆7週年 空拍直擊昔日水上樂園淪死寂廢墟
生活

影片／八仙塵爆7週年 空拍直擊昔日水上樂園淪死寂廢墟

專訪／台裔小廚神朱如茵懷念台灣夜市 視江振誠為偶像
娛樂

專訪／台裔小廚神朱如茵懷念台灣夜市 視江振誠為偶像

台灣現首例猴痘 感染途徑、症狀、防範一次看
生活

台灣現首例猴痘 感染途徑、症狀、防範一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
5月景氣燈號亮第3顆「穩定」綠燈 景氣擴張力道趨緩
首頁 / 地方

宜蘭部分醫院7/1調整防疫診服務時間和項目

2022/6/27 16:28
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺宜蘭27日電）宜蘭縣今天新增485名確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例，是5月3日以來新低，縣長林姿妙說，7月1日起，部分醫院將調整多功能防疫診服務時間和項目，請民眾留意。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

衛生局下午透過新聞稿表示，自7月1日起，羅東聖母醫院社區篩檢站調整為週一至週日下午2時至6時，防疫診看診時段調整為週一至週日下午2時至4時30分；羅東博愛醫院社區篩檢站調整為週一至週日上午8時至12時，防疫診看診時段調整為週一至週日上午8時30分至11時30分。

此外，衛生局指出，杏和醫院社區篩檢站自7月1日起與防疫診合併辦理，提供快篩陽性診斷、疑似或確診個案診療、開立處方及領取藥物等服務，溪北地區民眾若有PCR核酸檢測需求，除了到杏和醫院的防疫診外，也可至陽明交通大學附設醫院社區篩檢站及多功能防疫診接受服務。（編輯：方沛清）1110627

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族