彰縣員集路崙饒路口測速桿 取締6450件冠全縣

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（中央社記者吳哲豪彰化27日電）彰化縣警察局指出，今年元旦至今，設在社頭鄉員集路與崙饒路口的測速桿取締超速6450件，成為全縣取締件數最多測速桿，第2名則為設在彰139線7.7公里處的測速桿，有5423件。

彰化縣警察局交通警察隊一名員警今天指出，交通隊統計今年元旦至今的縣內固定式測速照相桿取締件數，除了設在社頭鄉員集路以及彰139線的測速桿外，第3名則是設在和美鎮線東路5段291號南側170公尺的測速桿，共取締5110件；以往取締件數最多的台74甲線2.2公里處的測速桿，只有2299件，排名第9。

警方指出，設在社頭鄉員集路與崙饒路口處的測速桿，由於此路段限速為時速50公里，今年4月1日才啟用，駕駛人一不小心就會超速收到罰單，才2個多月就取締6450件，成為全縣之冠。

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警方表示，彰化縣設在一般道路的固定式測速桿有66支，實際照相的有28支，去年取締件數最多的前3名為設在彰化市東外環、美港公路和美段以及埤頭鄉縣道152線的測速桿，但今年上半年取締件數都擠不進前3名。

警方指出，縣內設置固定桿測速器的路段，都依法在網路公告，另在設置地點前100至300公尺處設立預告標誌，一般道路機車超速可裁罰新台幣1200元，汽車則為1600元，呼籲民眾開車、騎車不要超速，以免受罰。（編輯：陳仁華）1110627