鍾東錦推苗栗縣長競選總部 批國民黨協調制奇怪

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣27日電）國民黨苗栗縣長提名人選未定，苗栗縣議長鍾東錦表態參選到底，他的苗栗縣長競選總部今天動工，他指出，黨中央捨民調、初選不用，改用一個奇怪的協調制度，徒增紛擾。

鍾東錦舉辦「18鄉鎮市祈福傾聽之旅」25日抵達頭份站時，他曾向國民黨中央喊話，希望能獲得國民黨提名，「當不能代表國民黨時，我就代表藍軍」，將全力參選苗栗縣長到底。

鍾東錦今天更在苗栗市民族路旁空地，舉辦縣長競選總部動工祈福儀式，除了18鄉鎮市秘書團隊，縣議會36席議員中，國民黨及泛藍無黨籍共22名議員都出席力挺。

鍾東錦接受媒體聯訪時表示，他並非要挑戰黨中央的權威，只是自認符合參選資格，而且很有勝算，「絕對沒有要挑戰誰，只是要挑戰自己，看能不能更往前邁進一步」。

身兼國民黨苗栗縣黨部主委的鍾東錦指出，很早就向國民黨主席朱立倫討論過，如果一開始就用民調，誰第一名就徵召、提名誰，就不會有今天的紛擾。

鍾東錦說，朱立倫捨這個不做，然後用協調，問了幾個大老，這個意義不是很大，「誰能勝選應該要問全苗栗縣民，才是最正確的道路」。

鍾東錦表示，捨掉好的制度不用，去改用一個很奇怪的協調制度，當然在縣市會造成很大紛擾，今天有問題的不光是苗栗縣，好在這次國民黨連任的縣市長較多，不然一定會天下大亂。

媒體詢問，若最終仍未獲黨中央提名是否會脫黨參選。對此，鍾東錦指出，目前沒有考慮這麼遠，只想一步步往前邁進。

他說，競選總部位置就是苗栗縣長徐耀昌2次參選縣長所使用的地點，預計7月中旬完工，初期將營造成休閒遊憩區，作為家庭親子活動及考生念書空間，等到8月登記後，再正式啟動。（編輯：戴光育）1110627