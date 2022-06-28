台中潭子電桿地下化爭取10年有成 年底前拆36支

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（中央社記者趙麗妍台中28日電）台中市潭子區潭子街等路路幅狹窄，台電電桿、空中電線影響市容。國民黨立委楊瓊瓔今天指出，歷經10年爭取，沿線36支電桿將地下化。台電表示，預定10月底前完工。

台中市潭子區潭子街、仁愛街及福潭路為當地早期發展區，人口稠密卻路幅狹窄，台電電桿、空中纜線錯落影響市容景觀，楊瓊瓔、台中市議員賴朝國今天邀集相關單位會勘，舉辦工程說明會，尋求改善。

台電台中區營業處電務副處長黃建宏說明，潭子街、仁愛路電桿地下化案總經費約新台幣2000萬元，將拆除24支電桿，預定今年10月底前完工。

至於福潭路（仁愛路一帶）推進工程，目前正設計中，預定7月中申請路證，年底前完成推進40公尺，後續進行12支電桿下地，經費約1900萬元。

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黃建宏表示，桿線下地技術並不困難，但須配合管線遷移，並增設地面型變電箱，潭子街、仁愛路分別有2及7座。因地面型變電箱多被視為嫌惡設施，需請市議員、里長協助與民眾溝通，另覓合宜設置地點。

楊瓊瓔指出，潭子街、仁愛街及福潭路電桿地下化案前後歷時10年，總算還給潭子區市民美麗的天際線，未來下地工程完工，道路重新刨鋪，市容煥然一新。（編輯：戴光育）1110628