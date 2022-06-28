桃園將造冊通知長者接種第4劑 提升疫苗覆蓋率

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（中央社記者葉臻桃園28日電）桃園市長鄭文燦今天表示，7月6日等3天將設社區接種站，提供12歲以上符合資格者BNT、莫德納及高端疫苗接種服務；65歲以上長者將造冊發放第4劑接種通知單，提升疫苗覆蓋率。

桃園市今天新增3521例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，鄭文燦下午主持桃園市防疫專案會議時表示，桃園疫情處於收斂期，整體疫苗覆蓋率為6都第1，COVID-19死亡率也是6都最低。

鄭文燦指出，市府規劃在7月6日、7月8日及7月9日開設26處社區接種站，提供12歲以上符合資格者疫苗接種服務；BNT疫苗須滿12歲以上，莫德納疫苗須滿18歲以上，高端疫苗須滿20歲以上。

鄭文燦表示，7月6日將提供BNT與高端疫苗，7月8日與7月9日提供莫德納與高端疫苗；針對65歲以上（原住民55歲以上）長者，各區公所將造冊發放第4劑疫苗接種通知單。

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鄭文燦說，市府仍提供免費愛心計程車接送長者往返社區接種站，完成接種的長者可領取新台幣700元禮券、2劑快篩試劑及桃園好米1包。

桃園市政府衛生局長王文彥表示，中央流行疫情指揮中心公布自7月1日起，免費提供0至6歲幼兒第2輪的5劑家用抗原快篩試劑，民眾可持民國104年9月2日（含）後出生的孩童健保卡，至桃園市475家健保藥局快篩實名制販售據點領取。（編輯：戴光育）1110628