雲林藍綠反對興建焚化爐 與縣民站一起

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（中央社記者姜宜菁雲林縣29日電）雲林縣斗六市公所今天召開記者會，堅決反對雲科工興建焚化爐燒SRF事業廢棄物，並要求工業局7月11日出席公聽會；民進黨雲林縣黨部則強調SRF產出的是燃料棒，但反對興建焚化爐。

斗六市長林聖爵、斗六市代表會主席胡克勤和雲林縣議員王又民、林岳璋、賴淑娞等人今天出席斗六市公所舉行的反對設置焚化爐記者會，林聖爵等人在會議上簽署堅決反對任何鍋爐形式垃圾處理機構在斗六。

林聖爵表示，雲科工環境影響差異分析報告（第13次變更）內容白紙黑字寫道是焚化爐，而贊成廢棄物製成固體再生燃料（SRF）轉廢為能，等於是支持焚化爐，因為轉廢為能的資源整合中心，就是燃燒SRF發電，痛批「不用玩文字遊戲」。

林聖爵提到，斗六市公所將邀請民眾與經濟部工業局於7月11日下午2時參與公聽會，同時邀請評估單位上境科技公司列席民意座談會，明確向地方居民說明原計畫是否要興建焚化爐及收受外縣市事業廢棄物。

民進黨雲林縣黨部主委林金忠今天率領黨公職一起召開記者會，表態堅決反對增設焚化爐，但強調SRF是將垃圾化黃金的綠能，產出的是可再利用的燃料棒。

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林金忠說，縣府早就在使用SRF技術，從環差會議紀錄中更能看出，縣府不但沒有抗議也沒有反對，還在會議中提出基於回饋地方免費協助處理雲林縣家戶垃圾，每日約50到60公噸，並外協助焚化，為何工業區內設置SRF就被林聖爵宣稱成是要設置焚化爐，造成市民恐慌。

自由時報13日報導，工業局計畫於雲林科技工業區大北勢區的廢棄物處理場用地設置焚化爐，用來收受雲林、嘉義、彰化、南投的一般事業廢棄物；此案13日通過環保署環評初審，將有望紓緩事廢去化的窘迫。（編輯：陳仁華）1110629