長者打疫苗沒領到禮券 市府：廠商供應不及會補寄

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（中央社記者蔡孟妤高雄29日電）高雄市針對65歲以上長者催打第3、4劑疫苗送700元禮券，有長者抱怨沒有拿到。高市府表示，禮券廠商一度供應不及，但即日起施打疫苗一定領得到，也會補寄給沒領到的人。

高市府昨天宣布，7月31日前設籍高雄市的65歲以上長者（含55歲以上原住民）完成第3、4劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種，送700元禮券及2劑快篩試劑。

不過，國民黨左營、楠梓區市議員擬參選人白喬茵今天發布新聞稿指出，很多長者陸續向她反映根本沒拿到禮券，發現市府給診所的禮券根本不夠，導致有人有拿到、有人沒拿到。

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎下午在防疫記者會表示，據了解，不只高雄，包括台中、台南、屏東等中部以南多個縣市，都有禮券廠商供應不及問題，但現在高雄的問題已經解決，即日起65歲以上長者一定打得到疫苗、也領得到禮券。

至於之前沒領到禮券的長者，潘炤穎說，對長輩打疫苗沒領到禮券感到抱歉，很多縣市都有供應不及狀況，現在高雄的部分已完全解決，市府會在7月1日前以雙掛號方式補寄禮券，讓大家都能收到。

陳其邁表示，即將開放施打6個月到5歲莫德納嬰幼兒疫苗，屆時家長要特別注意哭鬧情形，並留意是否嗜睡、食慾不振、發燒等情形，以盡速就醫釐清病因。另各年齡層也陸續施打疫苗，施打第3、4劑疫苗對預防重症、死亡仍顯著有效。

陳其邁指出，7月起會配合中央的國旅振興等計畫，推出一系列結合商圈行銷活動，初期會先以戶外活動為主，包括休閒、體育活動；經發局、觀光局也會陸續規畫城市觀光推廣活動，振興當地商圈。

中央流行疫情指揮中心公布，今天高雄新增5139例本土確診個案，但扣除10例境外移入或重複通報等案例，今天實際新增5129例。（編輯：孫承武）1110629