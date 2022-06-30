金曲獎防疫規劃 高市府：人員分流、紅毯禁接觸

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（中央社記者曾以寧高雄30日電）第33屆金曲獎7月2日將在高雄巨蛋登場，高雄市政府今天表示，已與主辦單位談妥座次安排、清消頻率等防疫規劃，星光大道則以貓道分流人員，禁止與藝人擊掌等直接接觸。

高雄市政府今天召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，被媒體問及7月2日將登場的金曲獎頒獎典禮相關防疫規劃。

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，主辦單位一個月前就密切與衛生局防疫團隊磋商細節，包含整體防疫原則，不管室內外座次安排、人員分流、內部清消頻次，以及因應洗手間廣設需求安排的清消、人力等，都已核定執行，民眾與貴賓可放心，高雄會將活動辦好、防疫做好。

星光大道部分，高雄市衛生局長黃志中告訴記者，會以貓道進行人員分流，現場不開放擊掌等直接接觸，以避免藝人、觀眾互相傳染，並提醒大家務必配合現場防疫工作，落實佩戴口罩、維持距離和手部清潔。

高雄市交通局也公布交管措施，因應星光大道會場緊鄰博愛路，活動當天下午3時到晚上8時預計將封閉巨蛋旁博愛二路南向慢車道；巨蛋博愛二路汽機車出入口原則上不開放。

交通局表示，高雄捷運將視人潮加密班次，並依疏運情形延後末班車發車時間，呼籲民眾盡量搭乘捷運前往。

高市府並公布疫苗接種措施，今天起陸續在建佑醫院、聯合醫院、大同醫院、捷運三多商圈站、捷運美麗島站等地開設莫德納疫苗社區接種站；針對兒童與青少年，7月1日起將開設社區接種站和疫苗專診，需上「高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統」預約。

此外，機場港埠、居家檢疫、航空機組員與社福照護系統相關工作人員7月1日起可接種第2次追加劑，可直接向高雄市合約醫療院所預約接種。

中央流行疫情指揮中心公布高雄今天新增4924例確診。高雄市長陳其邁表示，疫情最嚴峻的考驗已過去，但要戰戰兢兢迎接防疫新生活。

針對日前公布曾接觸猴痘病患的3名醫護，潘炤穎說，當時3人皆身著完整防護裝備，目前監測健康狀況無虞。（編輯：張雅淨）1110630