三貂嶺自行車道試營運 自然生態鏡面水池亮點

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（中央社記者黃旭昇新北2日電）百年歷史的舊三貂嶺隧道自行車道3日起試營運，隧道出口的鏡面水池、隧道內自然生態、蒸汽火車留下煤灰、日治的磚造壁體與砌石特色，讓遊客體驗兼具生態保育與歷史風味。

新北市府今天表示，將試營運的三貂嶺隧道自行車道，共有2座隧道，若從雙溪區牡丹火車站進入舊三貂嶺隧道，順著走下去第2座是三瓜子隧道，再從瑞芳區出隧道口至三貂嶺，通往基隆河岸的瑞芳侯三公路。

舊三貂嶺隧道啟用於西元1922年，原是台鐵舊宜蘭線三貂嶺到牡丹間鐵道路線，新三貂嶺隧道1985年通車後，舊線停用，後由新北市府登錄為歷史建築。

工務局長詹榮鋒今天告訴記者，3年運用中央前瞻基礎建設補助經費，將兩隧道內鐵軌改成自行車道，總長3.19公里，實際隧道內約2公里，並依生態共存理念整理，盡量保留原貌，塵封37年的隧道重見天日。

其中，三瓜子隧道西口利用水流製造鏡面的設計是亮點，遊客站在隧道口拍攝，呈現外面的青山與藍天白雲，剪影的人物倒映在水池美景。工務局說，鏡面水池水很淺，只要穿厚底的鞋子就可以通過。

工務局新建工程處長王益翔下午接受記者電訪表示，隧道施工時因需焊接，為勞工安全衛生有裝通風設備，完工後監測發現隧道口兩側的自然通風良好，氧氣足夠。至於隧道照明兼顧生態，光源依角度投射壁體間接照明，以定時開關與電子感應節能減碳，照明度不影響騎腳踏車安全。

王益翔說，隧道內部上半拱部以紅磚砌拱、下半部側壁結構採用石材、石磚砌築，隧道兩側洞口也是當地石砌；三瓜子隧道口「至誠動天地」匾額，是日治台灣總督明石元二郎所題草書陰刻，凸顯當年開鑿長隧道的不容易。

王益翔回憶3年施工期的辛苦說，偏鄉不容易找技術工人，唯一1家便當店還不外送；冬天潮濕幾乎整個月下雨，要搭遮雨棚焊接；無論是裝設微型樁、打岩釘、岩錨、組裝連梁、棧道，工人在岩壁都像蜘蛛人般。

隧道為歷史建築，整修過程要經文化局審議，隧道內有蝙蝠、青蛙、蝦、蛇、碳酸鈣結晶體，還有蒸汽火車所留的煤灰，王益翔說，「這些都原汁原味保留，為的是尊重歷史」。

歷經多次颱風與地震，王益翔回憶，啟封隧道時，幾乎有半個人高的泥漿，為尊重歷史，利用原土方回填。為兼顧維持原有樹木，要保留棧道的樹木生長孔洞，甚至現場設計丈量與焊接。

設計師吳忠勳表示，若以常態的隧道補強方式，直接噴漿補強隧道或邊坡，煤灰、碳酸鈣結晶、鐘乳石，豐富的林相與生態就看不到了。

市府說，試營運期間自3日起至9月3日止，無論是全程牽車或單向管制騎車，都會蒐集意見滾動調整修正，讓遊客好好欣賞，走過歷史的鐵路隧道，回味多元生態的舊隧道。（編輯：張銘坤）1110702