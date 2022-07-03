中市最高海拔路網 梨山幸福巴士全年無休服務偏鄉

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（中央社記者郝雪卿台中3日電）台中市最高海拔路網「梨山幸福巴士」，聯結市區與偏鄉部落，台中市府今天表示，運用非典型公共運輸工具，從梨山發車繞行環山等部落，全年無休服務，改善4個部落交通。

梨山海拔1800公尺，台中市梨山幸福巴士上路後，成為台中最高海拔路網，台中市政府交通局發布新聞稿指出，從1月到5月總載客人數3125人，載客數成長12倍，並由年輕人返鄉就業擔任駕駛，發揮在地人服務在地人效益。

交通局長葉昭甫表示，經運用非典型公共運輸工具，從梨山發車繞行新佳陽、梨山、松茂、環山部落，上路後解決4大部落間道路狹小、現有公車無法行駛、無計程車營運的服務缺口，當地民眾可透過手機APP及電話預約搭乘，便利民眾無縫轉乘既有公車通往市區；不分平假日，全年無休提供服務，改善梨山部落交通不便。

梨山社區發展協會總幹事王淑貞表示，駕駛團隊有年齡20多歲年輕兄弟檔，也有開娃娃車的駕駛加入，其中，38歲駕駛賴芸杰，本來在梨山地區開大卡車送瓦斯，工作忙碌，擔任幸福巴士駕駛後，不只服務鄉親，還有更多時間照顧家人。

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王淑貞指出，幸福巴士預約載送乘客不計較里程數，還會將長者送到家門口；包括賴芸杰等多名駕駛，看到乘客上車就知道要到哪一站，疫情期間也分擔領藥、送物資等工作，連家扶中心分送的物資，都特別送到部落，方便受助戶領取。

葉昭甫指出，梨山幸福巴士維持6到8名駕駛，1天2班次，從梨山出發，途經松茂、環山部落、梨山衛生所、新佳陽部落，繞行開回梨山，一趟路程約21公里，定班定點發車，上下午2班次共計行駛42公里。（編輯：陳仁華）1110703