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面對疫情社區化 陳其邁：「3高1低」族群加強給藥

2022/7/4 16:57（7/4 17:06 更新）
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高雄市長陳其邁4日召開COVID-19防疫記者會表示，面對疫情社區化、流感化，防疫重點在「3高1低」，針對高齡、高風險（糖尿病、高血壓、慢性病）、高風險場域（如長照機構）和低疫苗覆蓋率族群，會鎖定密切注意、加強給藥。中央社記者曾以寧攝 111年7月4日
高雄市長陳其邁4日召開COVID-19防疫記者會表示，面對疫情社區化、流感化，防疫重點在「3高1低」，針對高齡、高風險（糖尿病、高血壓、慢性病）、高風險場域（如長照機構）和低疫苗覆蓋率族群，會鎖定密切注意、加強給藥。中央社記者曾以寧攝 111年7月4日
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（中央社記者曾以寧高雄4日電）高雄市長陳其邁說，面對COVID-19疫情社區化，未來防疫重點在密切注意高齡、高風險病患、高風險場域、低疫苗覆蓋率「3高1低」族群，並加強給藥。

陳其邁今天召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會表示，暑假期間面對疫情社區化、流感化，防疫重點在「3高1低」，針對高齡、高風險（糖尿病、高血壓、慢性病）、高風險場域（如長照機構）和低疫苗覆蓋率族群，在流行病學調查和防疫措施上，會鎖定密切注意、加強給藥。

陳其邁說，高雄這2天65歲以上確診者服用抗病毒藥率約近8成，住宿型長照機構用藥比例則達97%，並會列管個案，以控管風險、降低死亡風險。並持續提醒符合資格民眾盡速接種第4劑疫苗。

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快篩陽即確診以來，高雄市確診者中以PCR採檢者約維持在5%或更低，但今天達6.82%最高。高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎說明，是因為針對機構群聚情況，會以PCR採檢看Ct值，分析流行波段，以利釐清疫情。

中央流行疫情指揮中心今天公布高雄新增2719例，潘炤穎表示，其中有20例為境外移入、系統重複通報及改判，整體疫情趨勢往下走，相較6月初疫情高峰，包含65歲以上族群，各年齡層確診數都有顯著下降。（編輯：郭諭儒）1110704

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