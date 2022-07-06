徵召選屏東市長服務處成立 周佳琪：戰士不能選戰場

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（中央社記者李卉婷屏東縣6日電）國民黨徵召屏東縣議會議長周典論二女兒周佳琪參選屏東市長，今天競選服務處成立，周佳琪表示，有信心守住藍營執政，將全力以赴，因為戰士不能選擇戰場。

屏東市有19萬4000名人口，長期由藍營執政，但連2屆屏東市長林亞蒓、林恊松，都捲入貪瀆案，現任屏東市長林恊松也表明不參選連任，黨中央拍板由周佳琪參選，今天競選服務處成立。

周佳琪接受媒體聯訪指出，國民黨一直在評估屏東市長選舉，屏東市是首善之區，長期也是國民黨在執政，決定接受徵召，因為戰士不能選擇戰場，也有信心把屏東市守住。

周佳琪說，在就讀五專時期，父親就是縣議員，在旁跟著學習服務鄉親，也對公共事物有熱忱，在上屆立委選舉時就延續服務的心，不曾間斷過。

國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝致詞指出，周佳琪2年前力拚屏南立委，深耕基層，展現戰鬥力，讓人刮目相看，這也是黨中央評估後由周佳琪出線的原因。（編輯：陳仁華）1110706