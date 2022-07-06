首現本土Omicron BA.5 陳其邁：加強境外移入監測

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（中央社記者蔡孟妤高雄6日電）國內今天新增2例Omicron BA.5亞變種病毒本土個案，高雄市長陳其邁說，高雄將加強監控境外移入個案、進行疫調及必要時採檢；市府也加開23間醫院、37診次接種Novavax疫苗。

陳其邁下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會表示，今天台中有新增2例Omicron BA.5亞變種病毒本土個案，家人到機場接送引起；高雄將會加強境外移入個案監測，會進行疫調了解相關風險，如有必要會進行採檢。

陳其邁也提醒，同住家人有到機場接送機等接觸，要格外注意，但Omicron BA.4、BA.5重症及死亡率跟BA.1、BA.2差不多，雖傳染力稍高，但不用過度緊張。

陳其邁說，北部地區疫情趨勢呈水平狀態，雖有一定群體免疫，但可能因為人流或防疫狀況，造成1人傳1人的水平狀態；至於疫情何時會再有變化，就是BA.4、BA.5進入社區，可能會再造成流行曲線變化。

高雄市於11日與12日在捷運左營站、美麗島站及三多商圈站開設Novavax社區接種站，衛生局簡任技正潘炤穎說，昨天晚上開放預約，很快就額滿，今天加開23間醫院、37診次施打。

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此外，潘炤穎說，針對長照等機構有臥床或居家不便的長者有施打疫苗需求，也會進入機構施打，可跟衛生所聯繫到府接種；高雄市也將於9日在高雄國際會議中心、慈濟岡山園區開設BNT疫苗社區接種站，希望民眾踴躍施打。

潘炤穎表示，中央流行疫情指揮中心今天公布高雄新增3608例本土個案，扣除境外移入、重複通報的6例轉銜個案，高雄市今天新增3602例，累積盛行率16.55%，整體疫情仍呈穩定向下趨勢。（編輯：陳仁華）1110706