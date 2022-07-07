大巨蛋公安審查 北市府不解內政部何以意見暴增

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（中央社記者陳昱婷台北7日電）台北大巨蛋因避難層防火性能及煙控模擬審查遲未過關，導致啟用遙遙無期，北市府今天前往內政部拜會討論後表示，消防署至今仍未審完煙控模擬，且意見突然暴增十倍，甚感不解。

台北市副市長彭振聲、蔡炳坤今天率隊前往拜會內政部次長花敬群，討論社子島區段徵收計畫、大彎北段都市計畫，以及遠雄大巨蛋消防審查等議題。

台北市政府副發言人魏佑任晚間表示，2名副市長率局處人員前往內政部就專業進行意見交流，是基於服務市民，希望將延宕多年的問題解決，推動市政重大建設和開放計畫，並希望中央單位和委員會下一次審查可以充分考量市府提出具體可行但未採納過的意見。

魏佑任指出，針對大巨蛋公安議題，煙控模擬審查自去年6月送消防署審查後，目前仍停滯未審完。消防署今年第1次審查時，表示有9項意見；第2次審查剩6項意見，今天在會議上卻突然表示，意見多達61項，不解何以暴增十倍之多。

大彎北段違規住宅使用的部分，魏佑任說，市府就營建署建議逐項回應說明立場，內政部表達理解及肯定，雙方後續將共同強化計畫論述，以利社會溝通。

至於社子島開發案，魏佑任表示，市府已對內政部土徵小組專案小組的第1次會議，逐案檢討評估意見採納可行性，將在後續審議時詳實說明，爭取儘速核定。

魏佑任指出，市府在維護社子島民眾財產權益考量上已有規劃，研議提高拆遷補償金額並加強現有工廠安置，同時落實逐戶列管妥予安置，促使後續區段徵收作業能更加順利推動。（編輯：張銘坤）1110707