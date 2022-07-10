基隆社靈廟海上游江 不灑金紙改以五穀替代

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（中央社記者王朝鈺基隆10日電）基隆市和平島社靈廟今天舉辦「海上游江」，王船船隊上午從正濱漁港出發，祈求漁民海上作業平安滿載而歸，不同以往途中拋灑金紙習俗，今年改以饅頭、五穀替代守護海洋環境。

基隆市平寮里里長、社靈廟主委蔡淑貞指出，去年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響取消「海上游江」，今年恢復舉辦且有很大變革，取消過去遊江過程中在海上拋灑大量金紙習俗，僅王船拋灑一些金紙，其餘漁船改以饅頭、五穀和蝦餅等守護海洋環境。

今天的「海上游江」活動約有300人參與，上午8時許，廟方在正濱漁港舉行獻江等儀式後燃放鞭炮，伴隨鑼聲等樂音下，無動力的王船由漁船拖帶，約20艘漁船組成的王船船隊起駕，出發前往八斗子漁港上岸踩街前往福清宮。

王船船隊接著再到外木山漁港，上岸後前往協安宮，信眾享用平安餐後，船隊下午會駛入基隆內港到城隍廟，途中會在海洋廣場供信眾「鑽轎腳」，現場也會發放繼光餅，王船預計下午3時回程返回社靈廟團拜。

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文史工作者尹德根向中央社記者表示，和平島的王爺信仰中心是和一路上的社靈廟，相傳清代乾隆43年（西元1788）間，一艘王船從外海漂流而來，在島上停靠，船上有一神龕，奉祀著三府王爺，居民於是迎請膜拜，因神威顯赫，於大正6年（西元1917年）正式建廟，主祀林、溫、傅三府王爺。

早年社靈廟的繞境都在海上舉行，然而因為基隆港發展後商船眾多，於民國64年一度中斷，改由陸上出巡。在廟方努力奔走之下，於民國99年再度恢復海上游江傳統。（編輯：方沛清）1110710