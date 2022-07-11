中市府：疫情進入平原期應持續落實防疫

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台中市政府11日下午舉行COVID-19線上防疫記者會，副市長陳子敬（圖）表示，台中11日新增2595例本土確診個案，新增數相較上週一下降近20%，顯示台中疫情即將進入平原期，提醒市民應持續落實防疫措施。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真 111年7月11日

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（中央社記者蘇木春台中11日電）台中市政府今天表示，台中的COVID-19確診數近3天連日下降，且今天的新增數相較上週一下降近20%，顯示台中疫情即將進入平原期，提醒市民應持續落實防疫措施。

市府下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）線上防疫記者會，副市長陳子敬會中指出，台中市今天新增2595例本土確診個案。

陳子敬表示，從這3天的趨勢來看，9日新增3576例，週減27.79%，10日新增3474例，週減21.9%，今天則較上週一的3217例，下降19.33%，顯示台中疫情即將進入平原期，提醒市民持續落實防疫措施。

至於疫苗接種狀況，陳子敬指出，統計至今天上午8時為止，台中市65歲以上第4劑疫苗施打人數，累計達17萬2162人，覆蓋率41.75%，感謝市民踴躍支持防疫政策。

他提醒，暑假期間民眾外出旅遊散心，應持續落實防疫新生活政策，準時接種疫苗，做好戴口罩、勤洗手、保持社交距離等防疫規範，尤其避免進入人多擁擠場所。

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陳子敬說，中央已公布第4劑疫苗開放到六類對象可以施打，包含65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及低下且病情穩定者、醫事人員、機場港埠人員、居家檢疫相關工作人員及航空機組員與船員、機構與社福照護系統相關工作人員等，如果符合資格，可以跟合約醫療院所預約施打

中央今天公布台中市新增11例死亡案例，衛生局副局長陳麗娟說明，死者年齡介於27至92歲，其中有7例未接種疫苗，11例皆有慢性病 包括高血壓、糖尿病、心血管疾病、腎臟疾病或癌症病史。（編輯：黃世雅）1110711