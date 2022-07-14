藍營花蓮市長選局黨內分裂 資深、年輕議員互爭

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花蓮市長選舉國民黨黨內競爭激烈，現任議員李秋旺（左2）14日舉行記者會，喊話對手魏嘉彥團結才會勝選。同意退出市長選舉的議員吳東昇（右2）、林宗昆（右）及國民黨花蓮縣黨部主委張逸華（左）出席與會。中央社記者張祈攝 111年7月14日

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（中央社記者張祈花蓮縣14日電）花蓮市長選舉國民黨黨內競爭激烈，4人表態參選經協調2人退選，剩下現任議員李秋旺及魏嘉彥，李秋旺今天喊話「團結才會勝選」，魏嘉彥則希望公平競爭；藍營表示，維持開放競選，盡力協調。

花蓮市人口數占全縣人口1/3，是縣內選舉兵家必爭之地，下屆市長選舉，民進黨早早提名現任市民代表謝豪杰參選，國民黨則陷入分裂危機，採專案處理，經協調後改開放方式辦理，仍有現任4名議員魏嘉彥、吳東昇、林宗昆及李秋旺表態參選。

國民黨花蓮縣黨部13日舉行市長選舉黨內登記同志整合協調會，吳東昇、林宗昆避免造成選票分散，同意退選市長選舉，回到縣議員選戰；由逾30年民代資歷的李秋旺對戰僅3屆民代資歷的魏嘉彥。

李秋旺今天上午大陣仗舉行記者會，指出國民黨沒有驕傲的權利、分裂的條件，開放有可能讓民進黨得利，喊話魏嘉彥還年輕，有更大成長及精進空間，「讓旺哥打這一仗，建這一功」，也呼籲黨部負責任提名。

魏嘉彥接受媒體聯訪回應，3月宣布參選市長後，李秋旺曾向他表示將退休陪伴家人，讓年輕黨員選首長為花蓮打拚，直言「不能理解一直為他加油的叔叔，怎麼自己出來選了」，只希望黨內能公平競選，不破壞黨和諧。

國民黨花蓮縣黨部主委張逸華會後接受媒體聯訪指出，4人先前協調結果為開放方式，並簽署承諾書，經縣黨部委員會決議獲黨中央核定，「開放競選」結果不受影響。

張逸華指出，花蓮市、玉里鎮及卓溪鄉都是開放方式，花蓮市因對手民進黨有提名人選較為敏感，縣黨部尊重黨員表達立場，在8月29日花蓮縣選委會正式登記前，盡量整合協調。（編輯：陳仁華）1110714