更多編輯台推薦新聞：
詹姆斯韋伯太空望遠鏡揭星雲奇觀 一覽距地球7600光年宇宙懸崖
科技

詹姆斯韋伯太空望遠鏡揭星雲奇觀 一覽距地球7600光年宇宙懸崖

動滋健身券1000元7/18起登記 抽籤資格、領用方式一次看
生活

動滋健身券1000元7/18起登記 抽籤資格、領用方式一次看

斯里蘭卡破產供電停擺生活大亂 數據圖表解析經濟崩潰背後原因

斯里蘭卡破產供電停擺生活大亂 數據圖表解析經濟崩潰背後原因

整理包》安倍晉三靈車最後巡禮 眾人含淚獻花道別

整理包》安倍晉三靈車最後巡禮 眾人含淚獻花道別

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
全台首例 10歲白血病童細胞治療康復
首頁 / 地方
國民黨
新聞專題
國民黨2/300
首頁 / 地方

藍營花蓮市長選局黨內分裂 資深、年輕議員互爭

2022/7/14 14:02（7/14 14:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
花蓮市長選舉國民黨黨內競爭激烈，現任議員李秋旺（左2）14日舉行記者會，喊話對手魏嘉彥團結才會勝選。同意退出市長選舉的議員吳東昇（右2）、林宗昆（右）及國民黨花蓮縣黨部主委張逸華（左）出席與會。中央社記者張祈攝 111年7月14日
花蓮市長選舉國民黨黨內競爭激烈，現任議員李秋旺（左2）14日舉行記者會，喊話對手魏嘉彥團結才會勝選。同意退出市長選舉的議員吳東昇（右2）、林宗昆（右）及國民黨花蓮縣黨部主委張逸華（左）出席與會。中央社記者張祈攝 111年7月14日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣14日電）花蓮市長選舉國民黨黨內競爭激烈，4人表態參選經協調2人退選，剩下現任議員李秋旺及魏嘉彥，李秋旺今天喊話「團結才會勝選」，魏嘉彥則希望公平競爭；藍營表示，維持開放競選，盡力協調。

花蓮市人口數占全縣人口1/3，是縣內選舉兵家必爭之地，下屆市長選舉，民進黨早早提名現任市民代表謝豪杰參選，國民黨則陷入分裂危機，採專案處理，經協調後改開放方式辦理，仍有現任4名議員魏嘉彥、吳東昇、林宗昆及李秋旺表態參選。

國民黨花蓮縣黨部13日舉行市長選舉黨內登記同志整合協調會，吳東昇、林宗昆避免造成選票分散，同意退選市長選舉，回到縣議員選戰；由逾30年民代資歷的李秋旺對戰僅3屆民代資歷的魏嘉彥。

李秋旺今天上午大陣仗舉行記者會，指出國民黨沒有驕傲的權利、分裂的條件，開放有可能讓民進黨得利，喊話魏嘉彥還年輕，有更大成長及精進空間，「讓旺哥打這一仗，建這一功」，也呼籲黨部負責任提名。

魏嘉彥接受媒體聯訪回應，3月宣布參選市長後，李秋旺曾向他表示將退休陪伴家人，讓年輕黨員選首長為花蓮打拚，直言「不能理解一直為他加油的叔叔，怎麼自己出來選了」，只希望黨內能公平競選，不破壞黨和諧。

國民黨花蓮縣黨部主委張逸華會後接受媒體聯訪指出，4人先前協調結果為開放方式，並簽署承諾書，經縣黨部委員會決議獲黨中央核定，「開放競選」結果不受影響。

張逸華指出，花蓮市、玉里鎮及卓溪鄉都是開放方式，花蓮市因對手民進黨有提名人選較為敏感，縣黨部尊重黨員表達立場，在8月29日花蓮縣選委會正式登記前，盡量整合協調。（編輯：陳仁華）1110714

花蓮市長選舉國民黨黨內競爭激烈，原4人表態參選，經協調2人退選；爭取參選的花蓮縣議員魏嘉彥14日表示，希望黨內能公平競選，不破壞黨和諧。中央社記者張祈攝 111年7月14日
花蓮市長選舉國民黨黨內競爭激烈，原4人表態參選，經協調2人退選；爭取參選的花蓮縣議員魏嘉彥14日表示，希望黨內能公平競選，不破壞黨和諧。中央社記者張祈攝 111年7月14日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
柯志恩指霸凌成案數高 教育局：鼓勵通報、杜絕黑數