陳時中肯定盧秀燕防疫表現 蔡其昌有信心會做更好

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（中央社記者郝雪卿台中14日電）對於衛生福利部長陳時中日前在新書發表會中肯定台中市長盧秀燕防疫表現，盧秀燕今天對此表示感謝，而立法院副院長蔡其昌則說，自己有信心可以做得比盧秀燕更好。

盧秀燕下午在市政府接受媒體聯訪針對陳時中肯定防疫表現除表達感謝外並強調，台中市防疫有成，是市府團隊所有人員非常認真，在這2、3年用生命守護城市；而且台中市民素質很高，全力配合防疫，在官民共同努力下，台中防疫才有成績，這場跟病毒的戰役還未結束，她將繼續帶領市府團隊，與市民一起加油，共同守護台中。

獲民進黨徵召參選台中市長的蔡其昌下午出席台中藝術博覽會開幕儀式，會前接受媒體聯訪表示，陳時中感謝在防疫過程中盧秀燕的協助，那是因為自己還沒當市長，如果自己跟盧秀燕比，有信心做得比她更好，所以陳時中感謝地方首長，大家也不用大驚小怪，部長感謝縣市首長幫忙很合理，而且應該，也是人情世故。

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被問到與對手民調差距問題，蔡其昌說，大大小小民調在選戰過程中一定很多，個人對所有民調都尊重，民調起起伏伏、高高低低，每個競選總部都有自己的民調系統，他的民調系統顯示差距都在10個百分點上下，一直很穩定，他們會持續努力，選戰才剛開始，對於10個百分點的民調差距，有信心會出現黃金交叉。

蔡其昌表示，隨著疫情和緩，會開始舉辦大型說明會讓市民了解自己是一個會做事、可以帶領台中往更好方向的市長。同時也會跟民進黨提名六都參選人連線，一起爭取民眾的認同。（編輯：黃世雅）1110714