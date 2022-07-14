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彰化與新竹縣政府組竹彰產發聯盟 促進經濟發展

2022/7/14 18:27（7/14 19:36 更新）
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彰化縣長王惠美（左）與新竹縣長楊文科（右）14日共同簽署雙城合作投資招商合作備忘錄，共組竹、彰產業發展聯盟。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年7月14日
彰化縣長王惠美（左）與新竹縣長楊文科（右）14日共同簽署雙城合作投資招商合作備忘錄，共組竹、彰產業發展聯盟。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年7月14日
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（中央社記者郭宣彣、吳哲豪新竹縣14日電）新竹縣政府與彰化縣政府今天簽署雙城合作投資招商合作備忘錄，共同組織竹、彰產業發展聯盟，希望藉由行政系統整合、共享招商資源，盼帶動就業及薪資成長，促進經濟發展。

彰化縣長王惠美今天北上新竹縣，與新竹縣長楊文科簽署雙城合作投資招商合作備忘錄，會中，分別簡報招商成果，還有，聯電榮譽副董事長宣明智、台灣科學工業園區科學工業同業公會理事長李金恭及上百名廠商代表出席招商大會。

楊文科致詞表示，彰化縣有水五金、汽機車、自行車零組件等重要產業，而新竹是半導體、ICT與生醫產業等重鎮，透過共同發展竹彰產業，再創經濟高峰。

宣明智致詞時表示，彰化縣長王惠美親自帶領縣府團隊來新竹辦理招商，誠意滿滿，而彰化縣是全國第3大工業縣，傳統製造業實力雄厚，零組件產業鏈完整，企業沒有科技與傳產的分別，只有進步及不進步的企業，祝福彰化縣招商投資能滿載而歸。

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王惠美致詞表示，彰化在二林中科附近的交通投資不少，如今台76線連接到埔鹽線已經動工，也計畫推動捷運，不過在捷運前，會先以電動巴士取代，讓交通更加順暢。在二林中科及二林精密園區約有1000公頃土地，其中工業用地約有500公頃，邀請業界來投資。

新竹縣政府提供新聞資料指出，期盼，未來新竹縣和彰化縣互相扶持高科技產業、綠色能源及地方特色產業發展，帶動雙方就業及薪資成長，促進地方經濟繁榮。（編輯：張銘坤）1110714

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