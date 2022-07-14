新北民安演習納戰爭災害 架空中無線基地台

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新北市民安8號演習14日下午登場，在新北市塭仔圳重劃區及泰山捷運公園實兵演練，模擬空難現場飛機爆炸災害搶救，透過演習檢視、驗證各式人力機具動員，強化地方政府對災害發生時應變作為。中央社記者趙世勳攝 111年7月14日

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（中央社記者黃旭昇新北14日電）新北市全民防衛動員暨災害防救（民安8號）演習」今天下午舉行，因應國際情勢及天災應變，演練項目新增戰時災害搶救項目，也加入中華電信與雷虎科技合作「空中無線基地台系統」。

新北市民安8號演習，今天下午在塭仔圳重劃區及泰山捷運公園辦理實兵演練。模擬新北市泰山地區發生地震、板橋火車站發生火災、以及飛機失事、快速道路橋梁遭摧毀斷裂的演習項目。

演習現場陸續傳出爆破聲及火煙，模擬建築物遭受軍事攻擊；消防救災、警力、民防與醫護人員、空勤直升機等，投入搶救民命，與搶救化學災害等。

擔任統裁官的交通部政務次長胡湘麟致詞表示，將複合式災害的搶救結合戰爭時災害搶救的作為，更凸顯作戰時國軍無力投入救災，地方政府必須自救；演練除接近實況，更要強化戰時應變作為，多準備、多流汗、強化心防，才能避免境外勢力，戰時少流血。

今天下午的演習加入中華電信與雷虎科技合作「空中無線基地台系統」，現場見到無人機搭載無線基地台發射器升空，透過電力與訊號纜線連接地面的行動衛星車輛，作為搶救災難時，空中無線基地台的通訊聯繫。

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消防局說，因應5G時代來臨，演習結合新北市各項防救災智慧科技，如無人機3D立體建模、智慧防災All in One、新北災訊E點通、災害應變資訊系統，及「現地型地震預警系統（EEWS）」、「5D智慧城市防救災平台」等項，展現運用智慧科技能提升救災效益。

市長侯友宜表示，平常就要盤點人力物力，做最壞的打算，最好的準備。（編輯：張銘坤）1110714

新北市111年全民防衛動員暨災害防救（民安8號）演習14日下午登場，現場模擬台北港關鍵設施破壞進行毒性化學物質災害搶救，並動用滅火機器人。中央社記者趙世勳攝 111年7月14日

新北市民安8號演習14日下午登場，在新北市塭仔圳重劃區及泰山捷運公園實兵演練，現場模擬台北港關鍵設施破壞進行毒性化學物質災害搶救，消防車實施泡沫及冷水噴灑消除作業，驗證新北市搜救及災害搶救能量。中央社記者趙世勳攝 111年7月14日

新北市111年全民防衛動員暨災害防救（民安8號）演習14日下午登場，在新北市塭仔圳重劃區及泰山捷運公園實兵演練，模擬空難事故現場，動用救護車搶救民眾。中央社記者趙世勳攝 111年7月14日

新北市政府14日在塭仔圳重劃區及泰山捷運公園，舉辦「111年全民防衛動員暨災害防救（民安8號）演習」，國軍在現場展示裝備展現戰力。中央社記者趙世勳攝 111年7月14日

新北市111年度民安8號演習14日下午在塭仔圳重劃區及泰山捷運公園展開實兵演練，現場模擬板橋火車站發生火災時搶救及民眾疏散情形。中央社記者趙世勳攝 111年7月14日

新北市111年全民防衛動員暨災害防救（民安8號）演習14日下午登場，在新北市塭仔圳重劃區及泰山捷運公園實兵演練，現場呈現空難現場，民眾大規模疏散。中央社記者趙世勳攝 111年7月14日

新北市111年度民安8號演習14日下午在塭仔圳重劃區及泰山捷運公園登場，現場立起大型板橋火車站布景，模擬車站發生火災，進行民眾疏散作業。中央社記者趙世勳攝 111年7月14日

新北市政府14日下午在塭仔圳重劃區及泰山捷運公園，舉辦「111年全民防衛動員暨災害防救（民安8號）演習」，透過實際演練驗證兵推的各項救災議題，新北市快搜部隊整裝參與。中央社記者趙世勳攝 111年7月14日

新北市政府14日在塭仔圳重劃區及泰山捷運公園，舉辦「111年全民防衛動員暨災害防救（民安8號）演習」實兵演練，快搜部隊整裝參與，搜救犬也在領犬員身邊待命。中央社記者趙世勳攝 111年7月14日

新北市民安8號演習14日下午登場，動員1800人、200輛車、20架無人機及4架直升機參與，更首次新增「戰時災害搶救」，現場模擬戰爭災害引發建築物倒榻，檢驗新北搜救及戰時災害搶救能量。中央社記者趙世勳攝 111年7月14日

新北市民安8號演習14日下午登場，首度新增「戰時災害搶救」演練，整合戰災搶救與災害救援，並檢視動員流程，現場模擬建築物遭導彈擊中爆炸，場面逼真。中央社記者趙世勳攝 111年7月14日

新北市「111年全民防衛動員暨災害防救（民安8號）演習」14日登場，動員逾1800人、各式車輛200台等，空中勤務總隊直升機也現身參與。中央社記者趙世勳攝 111年7月14日