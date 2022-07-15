AIT處長孫曉雅訪台中 盧秀燕盼促進台美合作

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美國在台協會（AIT）台北辦事處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）（左5）14日拜訪台中市長盧秀燕（左6），盧秀燕希望經由女性的獨特視角，以細緻與溫暖特質推動公眾事務，盼未來攜手共同推動台中與美國多元領域合作。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年7月15日

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（中央社記者郝雪卿台中15日電）美國在台協會（AIT）處長孫曉雅昨天拜訪台中市長盧秀燕，盧秀燕今天對此表示，雙方以女性觀點交流台美文化、經濟、觀光及運動等議題，盼未來攜手促進台美合作。

台中市政府今天發布新聞稿指出，孫曉雅（Sandra Oudkirk）就任後首次拜訪盧秀燕，盧秀燕表示，市府文化局5月發行「華美的跫音：1960年代美軍文化影響下的台中生活」，當下即指示寄送給孫曉雅分享，因而促成這次會面。

盧秀燕表示，她跟孫曉雅都是女性首長，希望經由女性的獨特視角，以細緻與溫暖特質推動公眾事務，盼未來攜手共同推動台中與美國多元領域合作。

盧秀燕提及，美軍當年駐紮台中時，帶給台中文化、音樂、美食等深層多元影響，包含薔薇派、蘋果麵包、美僑新村、美村路、華美街及中美街的路名由來等。她並向孫曉雅推薦台中美食及景點，歡迎多到台中賞美景、嚐美食。

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台中仍保有許多美軍在台協防重要文化資產，盧秀燕說，例如清泉崗基地內的「美軍足跡館」、清水「大楊原美軍油庫設施」、西區「聯勤招待所」等，市府不但妥善保存，也積極活化運用，在新舊空間共融交織中，映照台美友好的豐厚歷史文化底蘊。

盧秀燕還邀請孫曉雅明年3月前來觀賞「2023世界棒球經典賽」，她說，美國職棒大聯盟（WBC）與世界棒壘總會（WBSC）日前宣布，「2023世界棒球經典賽」明年3月將在台中舉辦，台中曾獲得世界棒壘球總會頒發「世界棒球之都」，而台中洲際棒球場更是符合國際標準的球場，屆時歡迎孫曉雅來台中觀賞精彩賽會。（編輯：郭諭儒）1110715