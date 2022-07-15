澎湖追風音樂節8/13登場 ELLA玖壹壹接力開唱

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2022澎湖追風音樂節活動15日由交通部觀光局澎湖國家風景區管理處處長許宗民（右3）、民進黨澎湖縣議員陳慧玲（左2）等人共同啟動，宣告自8月13日起至9月24日在馬公觀音亭園區登場。中央社 111年7月15日

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（中央社澎湖縣15日電）交通部觀光局澎湖國家風景區管理處8月13日起將推出「2022澎湖追風音樂節」，卡司包括ELLA、玖壹壹等16組藝人，民眾可在悠遊國旅補助下，到澎湖吹海風、聽音樂，享受美好假期。

2022澎湖追風音樂節將從8月13日至9月24日在馬公觀音亭園區登場。今天由澎管處長許宗民、縣議員陳慧玲、縣府旅遊處科長薛雅心與澎湖觀光發展協會理事長陳仁和等人共同啟動。

許宗民表示，追風音樂節由澎湖秋瘋季的燈光節轉型，結合澎湖的風、光、音樂、故事等特性，打造澎湖好風光的主題，民眾可一起在澎湖瘋風箏、瘋觀光、瘋音樂、瘋海洋，感受獨特東北季風下的追風音樂節，澎湖四季都好玩、四季都精彩。

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澎管處表示，追風音樂節卡司陣容堅強，包括ELLA、玖壹壹、八三夭、艾怡良、HEBE田馥甄、告五人等16組金曲藝人歌手輪番上陣，中秋假期還安排炫彩夜光風箏表演，讓馬公觀音亭園區愈夜愈美麗。

澎管處表示，因疫情停辦2年的澎湖秋瘋季，除2022澎湖追風音樂節外，還有澎湖自行車跳島嘉年華101K活動與跨海馬拉松都將接續登場，讓澎湖一整年都好玩精彩。（編輯：郭諭儒）1110715

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處繼「海廢地景藝術節」後，8月再推出「澎湖追風音樂節」，歡迎民眾到澎湖吹海風、聽音樂，享受在地海味的美好假期。（澎管處提供）中央社 111年7月15日