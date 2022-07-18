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擾台定義不明 議員批柯文哲未站在台灣主權立場

2022/7/18 13:25
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（中央社記者黃麗芸台北18日電）針對台北市長柯文哲日前說共機擾台「定義」不明，民進黨台北市長參選人陳時中認為是「強辯」。台北市議員林穎孟今天表示，柯文哲所謂的對中談判，根本未站在台灣主權立場。

「2022台北上海城市論壇」將登場，但台北市議會先前曾要求「若共機、共艦持續擾台，不得動支此預算」，但柯文哲近日卻說台北市議會對擾台「定義」不明；對此，陳時中今天表示這是「強辯」，且雙城論壇如今已與台北實際需求有所落差、基本價值也不符，沒有討論意義。

林穎孟透過新聞稿表示，兩國要和平交流，必定要對等尊嚴、站在自己國家立場，拒絕對方武力侵略文攻武嚇，堅定以台灣優先，才有談判的可能。但柯文哲上任8年的所謂「對中談判」，實際上根本沒有站在台灣主權立場。

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林穎孟指出，柯文哲任內的雙城論壇從未讓台灣人感到光榮進步，只是不斷讓台灣受傷、被中國吃豆腐和軟土深掘，台北市已悶太久，需要以台灣優先的市長來領航台北，並認為陳時中的立場才是真正以台灣優先。

對於柯文哲日前在市政總質詢時聲稱辦雙城論壇是在保護台灣，林穎孟指出，真正的保護台灣，是要讓市民有光榮感，柯文哲連台灣最珍貴的民主自由價值都不敢在中國面前說，那台北市談何進步和光榮。（編輯：方沛清）1110718

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