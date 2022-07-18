減輕家長負擔 竹市府暑假開辦特教生照顧專班

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新竹市政府18日表示，為減輕家長照顧特殊學生的負擔，在暑假開辦特教學生課後照顧專班、家長親職講座等，持續照顧弱勢特教生，也讓家長有喘息的時間。（新竹市政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年7月18日

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（中央社記者郭宣彣新竹市18日電）新竹市政府為減輕家長照顧特殊學生的負擔，在暑假開辦特教學生課後照顧專班、家長親職講座等，代理市長陳章賢今天表示，將持續照顧弱勢特教生，也讓家長有喘息的時間。

教育處長賴榮光向中央社記者表示，從7月11日起至8月19日，市府開辦特教學生暑期課後照顧專班，提供90餘名特教生參加，在8月8日至19日有特教學童入小一準備班，由專任特教助理員入班支援生活輔導，幫助孩子提早適應新環境。

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賴榮光說，暑假期間，辦特教生國小新生家長親職講座，讓家人一同陪伴學童迎接新挑戰，也為孩子們做足最好的轉銜服務。

教育處體健科表示，此外，為照顧升小二至升小六、及升國一至升國三的「低收與中低收入戶」學童，市府今年將暑期午餐補助金額，由每餐新台幣60元調高至每餐80元，由學校配發餐食、物資包，或協調附近符合衛生安全的自助餐店、超商等餐食業者，能以餐券兌換，約有1300名學童受惠。（編輯：李錫璋）1110718