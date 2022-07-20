基隆幼兒莫德納疫苗 7/22-7/31施打站隨到隨打

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基隆市政府20日表示，6個月至5歲幼兒莫德納疫苗將從22日起在7個行政區施打站開打，提供免預約、隨到隨打服務。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年7月20日

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（中央社記者王朝鈺基隆20日電）基隆市已獲配發5000劑幼兒莫德納疫苗，市府將於22至31日在7個行政區開設施打站，提供免預約、隨到隨打服務，另有19家合約醫療院所提供專診預約服務。

基隆市長林右昌今天下午透過新聞稿表示，最近COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，民眾會有緩施打疫苗現象，但疫苗接種後，還要14天才能產生防護力，呼籲家長帶孩子完成疫苗接種，產生防護力，才是正確防疫觀念。

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林右昌說，專家預估新型變異株BA.4、BA.5可能再起，為提升幼兒疫苗保護力，指揮中心宣布開放「6個月至5歲幼兒」可接種莫德納疫苗，劑量為成人劑型1/4，接種疫苗有一定機率可預防感染，若孩子確診也可大大降低重症機率，預防「孩童多發性系統發炎症候群」（MIS-C）和長新冠後遺症，對預防「孩童多發性系統發炎症候群」有效性更可達90%以上。

基隆市衛生局指出，在6個月至5歲幼兒臨床試驗中，接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗不良反應大多屬輕微、暫時性，沒有發現心肌炎、心包膜炎或死亡案例。（編輯：李錫璋）1110720