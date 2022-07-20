喬友大火案遭監院糾正 彰縣府：逐一落實改革方案

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（中央社記者蕭博陽彰化縣20日電）喬友大樓火警案，監察院糾正彰化縣政府；縣府回應，相關局處災後積極面對問題原因，針對大樓安全管理、火災搶救效能、救災安全等，逐一落實改革方案，對糾正將提申復。

彰化市喬友大樓去年6月30日大火釀4死，其中彰化縣消防局消防員陳志帆殉職火場。監委葉大華、浦忠成今天舉行記者會指出，彰化縣政府建設處、城市暨觀光發展處缺乏橫向聯繫，喬友大樓防火設施失能，彰化縣府未善盡審查、監督，遭監院糾正。

對此，彰化縣政府今天發布新聞稿回應表示，火災後各業管局處積極面對公安問題及事故原因，針對公寓大廈大樓安全管理、火災搶救效能、救災安全相關待改進事項，逐一落實檢討改革方案，而大樓內百香果旅館變更使用執照併室內裝修情形，當時承辦人員行政疏失皆懲處，對監察院糾正，縣府會提出申復並精進作為。

有關監委指大樓閒置空間管理不當，縣府災後啟動清查列管轄內老舊危險且停業閒置公眾建築物，已完成6層以上建築物共788件，並訂定管理條例強化輔導老舊危險公寓大廈成立管理組織作業、向內政部營建署提報彰化縣輔導公寓大廈成立管理組織補助計畫、每月召開維護建築物公共安全督導會報等作為。

有關跨局處協調不周，建築物資訊橫向聯繫與勾稽掌握不足，縣府指出，為改善審查機制，建設處審查變更使用執照，均須附消防局核准函及相關消防圖說；城觀處審查旅館登記許可也須附變更使用執照、消防局核准函及相關消防圖說，經核對與變更使用執照竣工圖若不符，退件重新辦理消防局竣工查驗程序，以確保現場建築物與圖說資料保持一致且合法。

縣府表示，消防局成立火場安全體系推動小組，對基層消防人員全面辦理火場安全訓練、大隊幕僚訓練，提升本質職能；另外，有關監委指消防人力不足、人車比降低，今年已擴充預算員額至779人，未來3年可獲配73人，消防局也改革勤休制度，率先全國實施「勤2休2」制度，讓消防員充分休息，以較佳身心狀態值勤。

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有關指出救援遇阻卻未及時改變策略，縣府表示，消防局辦理災害現場指揮官訓練班，與新北市消防局合作，提升指揮層級人員對於高樓建築物等特殊場所災害搶救指揮決斷能力、救災安全認知、指揮幕僚運作能力，確保救災安全及提升搶救效能。

縣府指出，人事處、彰基、秀傳、彰化醫院、彰化縣防災協會等，災後動員12名心理諮商師2週內對151名救災人員辦理14場次減壓座談，發現42名高風險人員，續由精神科醫師辦理1對1個別心理諮商，其中10人接受進一步診治，1人仍在治療，另9人已結案。（編輯：陳仁華）1110720