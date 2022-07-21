金門喜迎6千件二手玩具 貨櫃傳愛變身打卡景點

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（中央社記者黃慧敏金門縣21日電）匯集自台灣各地的6千多件二手玩具，已由40呎大貨櫃運抵金門，矗立在金門金沙鎮后宅，玩具將陪伴在地民眾三代共玩，而貨櫃經過綵繪，以豐富在地元素供遊客拍照打卡。

社團法人金門縣玩具銀行協會今天召開記者會，協會理事長黃淑婉說明貨櫃傳愛目的，協會去年多次到新北、桃園及彰化各地見習觀摩取經，致力於玩具傳愛及環境永續的推廣，以回收的二手玩具服務金門的兒童、長輩，一起共學、共玩與共享。

黃淑婉表示，未來將借重新北市社會局玩具銀行與台灣玩具圖書館協會多年的經驗及師資，運用玩具的吸引力，整合政府、民間社福團體及金門大學力量，從捐贈、整理、運用及資源分享玩具等，讓二手玩具不但沒有成為廢棄物，還能再利用與重生，減少垃圾對金門環境衝擊與影響，展開玩具的第二生命。

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新北市府社會局副局長許秀能是金門女兒，專程回鄉和金門縣府社會處長董燊共同支持協會。黃淑婉說，預計9月學校開學後，陸續辦理志工招募與培訓，提供二手玩具到學校、社區關懷據點、托育中心等，未來盼在各鄉鎮公所及學校，成立物流中心及二手玩具回收據點。

金門縣玩具銀行協會是由在地熱愛環境保護、社教人士及金門大學師生發起成立。黃淑婉說，這次由台灣玩具圖書館協會邀約萬能科技大學教授盧建光團隊，跨海來金門彩繪貨櫃，構圖以歐亞水獺為主角，藉由5隻可愛的水獺作為小小導覽員，引領旅人探索金門，充滿在地元素，盼能成為打卡景點。（編輯：陳仁華）1110721