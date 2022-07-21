台中大安區北汕溪虹橋改建 2023年7月完工

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台中大安北汕溪虹橋改建21日舉行開工動土典禮，台中市副市長陳子敬（左4）主持，多名地方民代也到場共襄盛舉，祝福工程平安順利，整體工程預計民國112年7月底完工。中央社記者趙麗妍攝 111年7月21日

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（中央社記者趙麗妍台中21日電）為提升台中市大安濱海樂園的使用安全以及南北園區通行便利，台中市政府投入新台幣6438萬元，啟動「大安區北汕溪虹橋改建工程」，提供穩固耐久橋梁，估明年7月完工。

市府今天舉行大安區大安濱海樂園北汕溪虹橋改建工程開工典禮，副市長陳子敬主持，多名地方民代也到場共襄盛舉，祝福工程平安順利。

陳子敬表示，舊有虹橋為鋼構橋梁，因位於濱海地區鏽蝕嚴重且年久失修，形成鋼構危橋，影響行人安全，民國108年10月已拆除，後續因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響及物價上漲，原工程預算4470多萬元提升至6438萬元，追加近2000萬元，今年順利招標。

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陳子敬指出，期盼橋做得穩固、耐久，讓這座橋百年受用；改建工程完工後作為行人及自行車通行，未來提供鄉親及遊客便利的連結橋梁。

市府建設局補充說明，新建橋梁採預力混凝土梁橋，比鋼構更耐蝕，長57公尺、寬6公尺，提供行人與自行車使用，南北兩端設置南北兩岸觀景平台及自行車暨無障礙斜坡道與人行道，並連結既有的濱海堤頂自行車道；完工後，銜接北岸大安濱海樂園與南岸媽祖園區，連結南北兩岸遊憩區域，提升當地觀光人潮。（編輯：陳仁華）1110721