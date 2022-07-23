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彰化扇形車庫慶百歲 12列火車頭跨世代重現經典

2022/7/23 16:51（7/23 17:21 更新）
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彰化扇形車庫喜迎百歲生日，彰化市公所攜手相關單位推出一系列慶祝活動，23日開幕式呈現難得一見的12列不同世代蒸汽、柴油、電氣火車頭，包括蒸汽CK124、DT668、柴油R21與第一台電氣E101等經典款。（彰化市公所提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 111年7月23日
彰化扇形車庫喜迎百歲生日，彰化市公所攜手相關單位推出一系列慶祝活動，23日開幕式呈現難得一見的12列不同世代蒸汽、柴油、電氣火車頭，包括蒸汽CK124、DT668、柴油R21與第一台電氣E101等經典款。（彰化市公所提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 111年7月23日
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（中央社記者蕭博陽彰化縣23日電）彰化扇形車庫不久前成功升格國定古蹟，成為興建百年最佳賀禮，彰化市公所等單位舉辦系列慶祝活動，今天開幕式有難得一見的「12列車經典重現」，吸引千名鐵道迷與遊客朝聖。

彰化市位於鐵路山海線交會處，1922年興建的彰化扇形車庫是台灣碩果僅存，依據鐵道機關車運轉與維修形成軌道切分，歷經蒸汽、柴油、電氣化機車不同階段維修任務，表現各時代功能意義，且車庫股道空間分割與對應的排煙囪和開窗分割，都有各時代特徵。

今年是彰化扇形車庫百歲生日，彰化市公所與交通部觀光局、參山國家風景區管理處、交通部台灣鐵路管理局共同推出一系列慶祝活動，今天開幕式呈現難得一見的12列不同世代蒸汽、柴油、電氣火車頭，包括蒸汽CK124、DT668、柴油R21與第1台電氣E101等經典款。

彰化市長林世賢接受媒體聯訪表示，扇庫百年暨鐵道觀光系列活動，其中鐵道光環境昨天晚間點燈，精心布置鐵道光環境，為彰化火車站廣場至扇形車庫之間的天橋、道路沿線重點設置光環境燈飾，呈現台鐵早期蒸汽列車、扇形車庫轉盤等造型，周圍綿延逾1公里。

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林世賢說，7月30日上午有100名模特兒在扇庫木棧道走秀，還有鐵道遊樂園、市集、扇庫走讀、魔術、雜耍、舞蹈、火車劇場、帶動唱、藝人表演等活動，戶羽機關車園區旁則有旋轉賽車、粉紅號海盜船，23日、24日、30日、31日各開放3場次，持7月發票換搭乘券。

根據彰化縣文化局資料，扇形車庫民國89年指定為縣定古蹟，由於具獨特性，縣府主動向文化部提報升格為國定古蹟，日前獲文化部審議通過，是全國唯一、亞洲唯二目前仍「服役」的鐵路車庫，百年歷史見證台灣鐵道文化發展，成為彰化縣第8處國定古蹟。（編輯：黃世雅）1110723

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