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翁啟惠獲頒化學界四面體獎 表揚醣科學開創研究
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南投埔里鯉魚潭蝴蝶復育有成 累計記錄萬隻飛舞

2022/7/23 18:14（7/23 18:21 更新）
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南投縣埔里鎮過去有「蝴蝶王國」美稱，為重現盛況，鯉魚潭周邊業者投入蝴蝶復育工作多年，希望打造一處生態與自然為主的風景區，23日來自台中、台北等地區的扶輪社員也齊聚一堂栽植蜜源植物，協助復育。（埔里鯉魚潭風景區提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年7月23日
南投縣埔里鎮過去有「蝴蝶王國」美稱，為重現盛況，鯉魚潭周邊業者投入蝴蝶復育工作多年，希望打造一處生態與自然為主的風景區，23日來自台中、台北等地區的扶輪社員也齊聚一堂栽植蜜源植物，協助復育。（埔里鯉魚潭風景區提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年7月23日
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（中央社記者蕭博陽南投縣23日電）為再現埔里鎮「蝴蝶王國」美景，埔里鯉魚潭風景區周邊業者自民國104年起投入蝴蝶復育，種植逾1萬4000株蜜源植物，吸引逾萬隻蝴蝶棲息，今天再度邀熱心民眾種下蜜源植物。

鯉魚潭風景區行銷企劃黃鈺婷接受媒體採訪指出，埔里鎮過去有「蝴蝶王國」美稱，為重現盛況，埔里鯉魚潭周邊業者自104年起投入蝴蝶復育工作，每年種植超過2000株蜜源植物及食草，至今種植逾1萬4000株，希望打造一處生態與自然為主的風景區，來自台中、台北等地區扶輪社員今天齊聚鯉魚潭進行復育活動。

黃鈺婷表示，為推廣環境教育、營造蝴蝶棲地，已種植逾1萬4000株蜜源植物，累計記錄逾萬隻蝴蝶在此棲息生活，今天帶著280人述說8年來故事與堅持，同時一起親手種下蜜源植物，期待更多人響應復育行動，讓更多蝴蝶現身園區自在飛舞。

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黃鈺婷說，因應紀錄片「消失的紫斑蝶」後期製作與上映發行支出，製作團隊啟動募資計畫，社員今天同時捐贈新台幣12萬元給導演詹家龍，期待透過珍貴影像，讓更多人認識台灣生態美景。

黃鈺婷表示，埔里鯉魚潭近年有許多改變，包含大量拆除水面裝置藝術，重現原始風貌，盼符合聯合國永續發展目標各項標準，8月將推出戶外運動、蝴蝶市集、淨潭等活動，吸引更多人走進鯉魚潭，並共同為復育蝴蝶與自然盡一份心力。（編輯：戴光育）1110723

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