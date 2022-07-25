金曲歌王王俊傑寫歌 聲援嘉縣議員參選人

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（中央社記者蔡智明嘉義縣25日電）新科金曲歌王王俊傑為嘉義縣議員參選人黃啟豪創作競選歌曲「啟豪家己人」，感謝黃啟豪父親長年的支持，今天從台北南下嘉義獻聲相挺，期許這首歌能打動人心。

金曲獎最佳台語男歌手王俊傑，今天特別從台北南下嘉義獻聲，與黃啟豪一起合唱歌曲競選歌曲「啟豪家己人」。

王俊傑在活動致詞時表示，自己與黃啟豪父親、前議會秘書長黃尚文是多年的好友，感念黃尚文長期對本土音樂的支持，寫了「啟豪家己人」這首歌，期許這首歌能打動人心，讓黃啟豪高票當選。

嘉義縣長翁章梁今天也到場參與競選歌曲發表，他推崇王俊傑就跟嘉義人一樣有情有義，並推薦黃啟豪學有專精、經歷豐富，台灣大學政治系畢業專長為「公共政策」和「政府部門管理」，是最適合的代議士人選。

地方人士指出，黃尚文長期支援本土歌手，也與陳明章、董事長樂團主唱阿吉及已故的嚴詠能都有不錯的交情。

王俊傑是視障歌手，以「看無」獲得今年第33屆金曲獎最佳台語男歌手獎。（編輯：黃世雅）1110725