台南下水道工程擾交通 王定宇協調路面提前復原

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南27日電）民進黨立委王定宇接獲民眾反映，台南市仁德區德糖路、中正路口進行下水道箱涵新建工程，衝擊附近交通與市場攤商生計，今天邀集相關單位會勘，決議提前於7月底恢復道路暢通。

王定宇邀集內政部國土管理署、市府水利局、仁德區公所、新田里里長王俊傑於現場會勘，他說，雖然三爺溪整治有成，但德糖路、民安路周邊低窪地區遇大雨易積水問題未完全解決，他在2021年向營建署爭取新台幣7300萬元預算，補助台南市水利局進行箱涵新增、延伸工程。

王定宇表示，因仁德中正路埋有自來水幹管和天然氣管，需以潛盾工法才能穿越，造成工程更耗時，對當地交通、店家生意造成不少衝擊。

王定宇強調，治水第一，有些工程雖必須進行，但施作過程中，仍應以降低交通衝擊，避免影響市民生計為優先考量。

他說，經協調後，各單位承諾全力配合，影響交通工程將提前完工，原預訂管制至9月的德糖、中正路口工作井和圍籬，將於6月底撤除，全線路面也將提前於7月底恢復全線通車，讓市場及早恢復生機。（編輯：謝雅竹）1130527