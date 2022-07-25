經部：雲科工焚化爐已撤案 勿無端製造選舉恐懼

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（中央社台北25日電）經濟部今天表示，針對斗六市公所持續炒作雲科工設置焚化爐一事，表達高度遺憾，抗議一個不存在的焚化爐，製造無端恐懼，這樣的選舉主軸對鄉親沒有幫助。

經濟部4日宣布撤回雲林科技工業區大北勢區廢棄物處理場用地案的環評程序，並向地方喊話「不可能要產業，卻不處理廢棄物」，也呼籲共同追求雲林發展、產業投資、環境保護的持續三贏。

經濟部今天再發布新聞指出，地方有心人士為了選舉，把事業廢棄物處理當成政治舞台，即使經濟部已經承諾不設焚化爐，但還是有人刻意無視。

經濟部強調，抗議一個不存在的焚化爐，製造無端恐懼，這樣的選舉主軸對鄉親沒有幫助；再次呼籲縣府應正視事業廢棄物處理問題，選舉是一時，地方發展才是永久，應思考選舉激情過去後，要留下什麼給雲林。

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經濟部指出，日前除已函請環保署撤回第13次變更之環評程序外，並於2022年7月8日發布新聞稿承諾，不在雲科工新設焚化爐或專燒爐，後續會依環評法及相關程序辦理。

經濟部重申，產業發展可以繁榮地方、創造就業，但必然要面對處理事業廢棄物的問題。在推動產業園區與爭取投資進駐時，也要同時考量事業廢棄物的妥善處理，此為經濟部與雲林縣府的共同責任；再次呼籲雲林縣府，應該與中央合作，共同面對現實解決問題。（編輯：林克倫）1110725