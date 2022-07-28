金湖九宮格30日起跑 隱藏版景點打卡拿大獎

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金門縣金湖鎮公所28日宣布，進入第3年的金湖九宮格2.0活動30日開跑，除了隱藏版景點，鎮公所特別在陳景蘭洋樓打造全新打卡裝置藝術，如「戀愛成功」印章等。中央社記者黃慧敏攝 111年7月28日

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（中央社記者黃慧敏金門縣28日電）金門縣金湖鎮公所今天宣布，進入第3年的金湖九宮格2.0活動30日開跑，今年彩品大加碼，只要到包括瓊林仿墓射口等點打卡蓋章，全部連線就有機會獲得機車1台，活動10月2日截止。

金湖九宮格2.0活動啟動儀式上午在百年古蹟成功村陳景蘭洋樓舉行，鎮長陳文顧表示，透過尋找隱藏版景點吸引民眾造訪金湖鎮並消費，活絡在地產業；景點有仿墓射口、黃海堡、三哨戰車、金湖轄區內精神標語毋忘在莒、植物園莊敬自強牆面和裝置藝術－戀愛成功。

其中，位於金湖鎮瓊林村孚濟廟後方路旁斜坡的仿墓射口是座以水泥打造的偽裝墳墓，墓碑表面的鋼筋清晰可見，下方有個射口，但墳墓四周看不到出入口。鎮公所課長陳雲龍說，一般墓碑是以石頭打造，不會出現鋼筋，並研判這座偽裝古墓應與旁邊的碉堡有路相通。

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除了隱藏版景點，鎮公所特別在陳景蘭洋樓周邊結合陳景蘭現地及鄰近海邊的優勢，設置全新系列打卡裝置藝術，其中，「戀愛成功」印章是對造訪成功村民眾的祝福；戀戀心鎖牆「固若金湯」，則是期盼來訪此地的愛侶愛情固若金湯；還有鑽石拱門、南瓜馬車和月光球等，浪漫指數破表，陳文顧邀請情侶、夫妻來這裡談情說愛 。

鎮公所表示，參加九宮格活動必須先到鎮公所服務台領取九宮格挑戰卡，到各點打卡並蓋章，凡是完成3條連線可獲贈新台幣50元購物券、4條連線可得100元購物券、5條連線可獲200元購物券，全部連線可加贈摸彩券1張，最大獎為機車1台。（編輯：陳仁華）1110728

金門縣金湖鎮公所28日宣布，進入第3年的金湖九宮格2.0活動30日開跑，只要到包括瓊林仿墓射口等點打卡蓋章，全部連線就有機會獲得機車一台。中央社記者黃慧敏攝 111年7月28日