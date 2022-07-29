台糖打造21節復古車廂 行駛嘉義高鐵站至故宮南院

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台糖以陳列在蒜頭糖廠的舊式糖鐵小火車客運車廂（圖）為藍本，委外製造21台復古車廂，預計民國112年7、8月時可交車，未來將行駛在高鐵嘉義站與故宮南院鐵道。中央社記者蔡智明攝 111年7月29日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣29日電）蒜頭糖廠五分車鐵路延伸至高鐵嘉義站與故宮南院鐵道，工程預定明年8月完工，台糖以40年前行駛嘉義北港線小火車為藍本，訂製了21節復古車廂行駛，要讓搭乘民眾重溫舊夢。

行政院去年8月核定「蒜頭糖廠五分車延駛高鐵及串連故宮南院」計畫，第1期路線規劃分為2階段，第1階段由蒜頭糖廠五分車路線延伸至高鐵嘉義站特定區，預定今年國慶日通車，第2階段將五分車延駛至故宮南院，預計明年8月完工。

台糖公司雲嘉區處今天告訴中央社記者，全線通車後，將以復古車廂行駛，車廂設計以40年前行駛嘉義至北港線的載客的藍皮車廂為藍本，近日已委外製造21節車廂，預計明年7、8月時可交車，讓搭乘民眾重溫舊夢。

台糖指出，因為蒜頭糖廠五分車載客車廂，是由載甘蔗的台車改裝，有點簡陋，不適合接駁高鐵客人，因此採用國立故宮博物院院長吳密察建議，打造復古車廂，設置舒適座椅，吸引觀光客。

另外，牽引復古車廂的機關車頭，使用蒜頭糖廠內德國製「德馬牌」機關車頭，至於2017年修復的編號650台糖蒸汽機車，目前沒有規劃行駛這條鐵道。

台糖表示，鐵道完工後蒜頭糖廠與故宮南院將緊密連結，帶動嘉義觀光。（編輯：郭諭儒）1110729