205兵工廠遷建 高市府：大樹林園營區月底完工

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄29日電）高雄市亞洲新灣區內的205兵工廠即將搬遷至大樹區。高市府今天表示，林園營區新建工程，包括新建廠房12棟、增建整修廠房14棟及管線系統等工程月底全部如期如質完工。

因應高市府亞洲新灣區開發計畫，位於中山三路、光華三路、凱旋四路與籬仔內路所圍繞的國防部軍備局第205廠（205兵工廠）將拆遷至大樹區的國家中山科學研究院大樹區林園、大樹北及光復營區。

全案由國防部委託高市府代為執行廠房新建作業。高市府透過「代拆代建、先建後遷」原則辦理，拆遷後舊址土地則由市府辦理區段徵收後開發利用。

高雄市政府工務局今天新聞稿指出，中科院林園營區新建工程是整個遷建案最先啟動工程。包括新建工程、汙水處理與共同管溝等標案，規模合計約新台幣5.3億元。

主要工程包含新建廠房12棟、增建整修廠房14棟，以及新闢建物相關5大管線等系統施作，並於營區內部新建置事業廢水處理設施，維護高屏溪水源品質、確保飲用水安全。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

工務局表示，林園營區佔地廣達44公頃，興建各式廠房及辦公廳舍，配合國防生產不中斷要求，施工期間已陸續交付20棟廠房供中科院建置產線，整體工程如期如質完工在7月底全部完成。

工務局新建工程處指出，面對國際港灣城市競爭，高雄亟待蛻變新生，由於高雄港是台灣鏈結東南亞及全球的重要據點，有不可替代戰略地位，盼透過儘速完成遷廠作業，塑造高雄嶄新都會風貌。（編輯：孫承武）1110729