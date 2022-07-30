桃園富岡鐵道藝術節開跑 鄭文燦：為小鎮注入新魅力

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（中央社記者葉臻桃園30日電）2022桃園富岡鐵道藝術節登場，由國寶級蒸汽火車「小王子」CK124開行。桃園市長鄭文燦今天表示，盼透過系列活動，讓大家看見富岡之美，也為富岡小鎮注入新的魅力。

由桃園市政府及交通部台灣鐵路管理局合辦的「2022桃園富岡鐵道藝術節」，7月28日至8月7日在台鐵富岡車站周邊展開，並於今天舉行開幕式。

桃園市政府表示，富岡鐵道藝術節每2年舉辦1次，上次是安排有「蒸汽火車之王」之稱的DT668蒸氣列車，由中壢站駛至富岡站，今年則是安排有「蒸汽火車小王子」之稱的CK124蒸氣列車，沿線吸引超過2萬名的鐵道迷一睹風采。

鄭文燦下午出席「2022桃園富岡鐵道藝術節」開幕式時表示，本次亮相的蒸汽老火車CK124於1936年開始服役，1979年除役，共服務43年，除役後置於台北機廠作為教學使用，經專家修復後，今天在台鐵中壢站啟程駛至富岡站。

鄭文燦表示，富岡鐵道藝術節活動期間，共規劃3場主題展、6場表演音樂活動、11場主題活動及27件裝置藝術作品，盼透過系列活動，讓大家看見富岡之美，也為富岡小鎮注入新的魅力。

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台鐵局表示，台鐵富岡機廠是台鐵局第一大機廠，舊稱台北機廠，因配合高鐵延伸南港需要，於民國102年遷到富岡，並在今年6月28日正式由「交通部台灣鐵路管理局臺北機廠」改名為「交通部台灣鐵路管理局富岡機廠」。

交通部台灣鐵路管理局局長杜微表示，富岡火車站規模雖然不大，但集結台鐵的客、貨運，是台鐵北部車輛維修的重鎮。富岡鐵道藝術節相關活動，可上官網查詢。（編輯：張銘坤）1110730

國寶級蒸汽火車「小王子」CK124。（圖取自facebook.com/chengwentsan）

2022桃園富岡鐵道藝術節熱鬧展開，今年活動特別請到國寶級蒸氣火車頭CK124參與，30日中午搭載旅客從中壢行駛至富岡火車站，月台邊也聚集不少鐵道迷搶拍。中央社記者葉臻攝 111年7月30日