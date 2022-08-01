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南市攜手國軍 「加入役勢力」助弱勢學子逆轉人生

2022/8/1 10:18（8/1 11:26 更新）
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台南市社會局辦理脫貧自立計畫，今年首度與國軍合作「翻轉脫貧 加入役勢力」創新方案，協助弱勢家庭學子了解自己未來職涯或發展方向，逐步走向脫貧自立。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年8月1日
台南市社會局辦理脫貧自立計畫，今年首度與國軍合作「翻轉脫貧 加入役勢力」創新方案，協助弱勢家庭學子了解自己未來職涯或發展方向，逐步走向脫貧自立。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年8月1日
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（中央社記者楊思瑞台南1日電）台南市政府今年首度與國軍合作「翻轉脫貧 加入役勢力」創新方案，讓國軍走入社區，提供面對面諮詢，幫助弱勢家庭學子更了解自己未來職涯或發展方向，逐步走向脫貧自立。

台南市社會局今天新聞稿表示，「翻轉脫貧 加入役勢力」創新方案，鼓勵列冊低收入戶或中低收入戶年滿18到32歲高中畢業家庭成員，報考國軍志願役。服役期間薪資收入將依社會救助法規定，增加收入得扣除基本工資後列計薪資差額列計，不計年終獎金，期間為3年，經評估有必要者，可延長1年，不影響弱勢民眾原低(中低)收入戶福利資格。

社會局與國軍合作「翻轉脫貧 加入役勢力」活動，已辦理3場次。社會局表示，為突破地域上限制，國軍運用招募Line好友QR Code讓學生更了解招募內容，傳達專業多元、職涯發展及升學與就業多重選擇。

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依社會局資料，自民國102年起為提升弱勢家庭自力自主的動機，運用民間捐款及公益彩券盈餘基金辦理「獎助學金暨專長培力補助方案」、「資產累積方案」、「企業實習方案」、「就業獎勵」、「社會參與及微型保險」、「兒童及少年未來教育與發展帳戶」等各項脫貧方案。

台南市長黃偉哲鼓勵經濟弱勢學子把未來緊緊握在自己手中，積極參與社會局各項脫貧自立計畫方案。想進一步了解南市各項脫貧自立措施，可電洽社會局救助科(電話:06-2959550)，或至南市社會局網站脫貧自立方(https://reurl.cc/QLRa8q)查詢。（編輯：孫承武）1110801

黃偉哲
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