鳳山警分局新大樓案 角逐公共工程金質獎

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高雄市副市長林欽榮（前左3）等人1日視察高雄市政府警察局鳳山分局重建工程，為施工團隊打氣。（高雄市工務局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年8月1日

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（中央社記者蔡孟妤高雄1日電）高雄市鳳山警分局新建大樓工程進度逾9成，將於明年3月進駐。這項建案將預計參與今年度「公共工程金質獎」，代表高雄市爭取相當國內工程界「奧斯卡獎」榮耀。

高雄市政府今天新聞稿表示，工程由工務局新建工程處負責代辦，在趙建銘建築師事務所主持設計監造及永大正施工廠商努力下，獲頒「2021年國家卓越建設獎」(最佳規劃設計類－金質獎)及「2021年城市工程品質金質獎」(建築工程類－金質獎)。將參與今年度行政院公共工程委員會舉辦的「公共工程金質獎」，代表高雄市爭取相當國內工程界「奧斯卡獎」榮耀。

高雄市副市長林欽榮上午前往工地視察，肯定施工團隊遇上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及大環境缺工、缺料等情況，排除萬難順利推動施工。並提醒近日高雄氣溫屢創新高，特別注意熱危害防止，保障勞工朋友安全。

鳳山警分局廳舍使用逾40年，老舊建物面臨耐震性及硬體設備不足等窘境，考量鳳山區人口為高雄之最、警務繁重，辦公空間早不敷使用。依高雄市工務局資料，市府爭取及編列經費新台幣4億元，選定文龍東路上與熱帶園藝試驗所為鄰，新建地下2層、地上8層建物。

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全案於民國108年10月開工，目前工程進度已逾91.5%，進入最後外牆、室內裝修作業階段。預計11月完工，明年3月正式搬遷進駐辦公，提供辛苦員警更安全、優質、新穎、寬敞辦公環境。

新工處說明，鳳山分局新建大樓外觀藉由明亮色調設計，跳脫早期「衙門」形象，打造現代警察親切服務與照顧民眾新形象。另透過垂直綠帶手法融合新建物與北側植物園綠意；景觀陽台則採用清玻璃穿透綠意，讓室內外空間視覺連結更為寬廣，建築物也在陽光造成明暗間，如同大樹下光影錯落，呈現置身公園中意象。（編輯：孫承武）1110801