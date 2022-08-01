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彰檢設查賄反賄一碼通平台 掃條碼就可檢舉賄選

2022/8/1 18:29
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（中央社記者吳哲豪彰化1日電）為查察賄選，彰化地檢署設立查賄反賄一碼通平台，民眾只要掃條碼就能登入平台，直接將檢舉賄選資料上傳給地檢署，由檢察官直接受理，不僅提高效率，也增加便民性。

彰化地檢署今天在地檢署3樓大禮堂，舉辦「111年度反賄系列活動開跑－查賄反賄一碼通」發表會，彰化地檢署檢察長洪家原、襄閱主任檢察官葉建成等人出席發表會，而地檢署為推廣查賄反賄一碼通平台，彰檢主任檢察官吳曉婷還化身「碼妹」，成為反賄大使，教大家如何使用平台檢舉提供資訊。

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洪家原接受媒體聯訪指出，地檢署開發設計「查賄反賄一碼通」平台，平台除可作反賄宣導外，也可結合查賄功能，民眾如要檢舉賄選，可掃描「查賄反賄一碼通」條碼後，直接透過智慧型手機通訊軟體檢舉，傳送檢舉資料和照片、影音等證據，由檢察官直接受理。

洪家原說，查賄反賄一碼通平台也有反賄選微電影以及彰化地檢署自製的新住民語言反賄選短片，同時結合轄內行政機關、事業單位、民間團體等，建置反賄網絡，有效打擊賄選。（編輯：陳仁華）1110801

洪家原
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