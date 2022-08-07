基隆日本地方亮點分享會 林右昌提觀光4重點

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（中央社記者王朝鈺基隆7日電）舊基隆市警局正濱派出所變身為遊客中心，市府今天在此舉辦「基隆X日本地方亮點」分享會，市長林右昌提出未來基隆觀光旅遊有4大重點，包括高值化、精緻化、深度化及多元化。

林右昌開幕致詞表示，這次分享會及成果展呈現近年正濱及和平島地區的努力，讓大家看到已「華麗轉身」，成為服務核的遊客中心，也就是舊漁會大樓到阿根納、和平島的中繼點，提供觀光及旅遊服務資訊，及當地社區製作產品的販售，帶動循環經濟與深度旅遊。

林右昌說，基隆市未來的城市發展和觀光旅遊有4大重點，包括高值化、精緻化、深度化和多元化，讓觀光客在地方停留更久，把觀光旅遊的效益留在地方，透過社區與部落參與，把循環經濟帶入社區，更重要的是，7年多來透過地方社區與團體的培力和經營，如今已開花結果。

市府觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，市府與在地店家串聯，鼓勵觀光業者推出特色遊程，連續幾年在正濱漁港色彩屋舉辦的海派浪漫光雕秀及和平島公園的島嶼生活節、共島季等活動更是吸引大量遊客湧入，透過這次台日交流機會，未來將持續創造更多基隆經驗，歡迎大家到正濱走走，體驗地方亮點。

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立法委員蔡適應出席致詞說，地方創生有3個重要意義，首先，地方創生不只是活動而已，是永續的事業；其次，地方創生不是只依賴補助款，地方的特色來自於共識；最後，要提升偏鄉魅力，培養、發掘地方專業人才，上述3點恰好在正濱地區都符合，也是在正濱推動地方創生成功的原因，搭配市府許多硬體改造方案，用景點發揮深度魅力，並用活動來包裝。

市府發布新聞稿表示，今天的分享會透過視訊與日本連線，邀請日本秋田縣秋田犬保存會會長庄司有希等人，分享日本經驗，台灣也由和平島公園經理蔡秋晨等人加入與談，從台日經驗交流，盼讓正濱和平島地區在地創生有更多啟發，帶動在地觀光。（編輯：張銘坤）1110807