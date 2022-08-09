空軍戰備任務重 南市府勞軍致敬

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（中央社記者楊思瑞台南9日電）共軍在台灣周邊實施軍事演習，國軍各部隊戰備演訓不鬆懈，台南市長黃偉哲今天前往台南空軍基地勞軍，並到警備室關心備勤中的飛行員，感謝國軍為捍衛國土安全的奉獻。

黃偉哲上午由台南市軍人服務站站長劉可雲、台南市政府民政局長姜淋煌及地方民代等人陪同前往台南空軍基地，致贈慰問金及農產品，空軍第一戰術戰鬥機聯隊少將聯隊長江義誠率官兵接待，並回贈紀念品給黃偉哲，黃偉哲當場就穿上紀念夾克，再轉往基地警備室慰問備勤飛行員。

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黃偉哲致詞表示，中國大陸不論是軍事演習、或封殺台灣農產品及食品，只會激起讓台灣民眾更反感，雖然共軍連日干擾可能造成民心浮動，但國軍也嚴陣以待，空港及海港全面提升戰備，做好萬全準備。

黃偉哲表示，近期空軍官兵努力捍衛領空安全，迅速、確實執行戰備任務，昨天有很多民眾開心慶祝父親節，但有很多國軍官兵只能在營區堅守崗位，辛勞付出與貢獻值得民眾肯定，台南市民也會當國軍最堅實的後盾。（編輯：謝雅竹）1110809