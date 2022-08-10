推展花東觀光圈品牌 業者獲選可拿10萬元改造金

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（中央社記者李先鳳花蓮縣10日電）為提升花東縱谷觀光圈聯盟品牌，縱管處展開「花東觀光圈品牌亮點改造計畫」，將徵選出15家業者，入選者可獲新台幣10萬元改造金，今天和15日在鶴岡遊客中心舉辦2場說明會。

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處發布訊息表示，期望藉由「花東觀光圈品牌亮點改造計畫」輔導資源，共同推展花東觀光圈旅遊品牌，串連新興旅遊產品，逐步提升花東整體旅遊品質，形成更具永續觀念與國際視野的觀光圈聯盟。

縱管處長郭振陵表示，今年將針對花東觀光圈5大亮點主軸，縱谷時光機（新移民文化旅遊）、縱谷米樂園（有機、米食文化旅遊）、縱谷山野行（越嶺古道旅遊）、縱谷原遊會（原住民文化旅遊）、徐行縱谷（溫泉旅遊、雙鐵旅遊）元素，廣邀觀光圈業者依商品包裝、餐飲設計、空間營造及遊程規劃等類型進行提案。

在台東及花蓮都舉辦說明會，除針對計畫內容以及參與方式說明外，還邀請業界知名的「島內散步」共同創辦人魏兆廷分享如何從旅人視角與在地業者的視角抽換，並從旅人體驗出發，設計出融合在地內涵的遊程。

此外，品牌顧問公司負責人蔡明宏擔任課程講師，分享如何定位品牌與瞭解消費者心理，透過品牌經營的加值，打造事業亮點。

郭振陵指出，考量目前正值旅遊旺季，為了讓更多業者參與並了解計畫甄選內容，說明會將同步開放線上參加。（編輯：張雅淨）1110810