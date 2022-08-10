南鐵地下化持續推動 大同地下道16日起交維切換

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（中央社記者張榮祥台南10日電）台南鐵路地下化工程持續推動，台南市政府交通局今天宣布，台南市東區林森路大同地下道東西兩向道路將同時施工9個半月，16日起進行交維切換，開放外側機慢車道供小型車通行。

台南市政府交通局今天發布新聞稿指出，東區林森路大同地下道是台南東西向重要交通要道，因應台南鐵路地下化工程東西兩向道路將同時施工9個半月，預定16日起交維切換，以減低車道縮減而產生的交通衝擊。

林森路大同地下道交維切換，主要變動是路段中的車道空間縮減，車輛通過工區路段後在接近崇明路口或大同路口的車道數維持不變，也就是汽機車往西行駛維持單向2車道，但往東行駛原本3快車道、1機慢車道將縮減成2車道，其中外側機慢車道將開放給小型車通行，限高2.1公尺。

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交通局長王銘德表示，林森路大同地下道東西兩向道路同時施工，將造成交通壅塞，市民可提早出門或提前改走府連地下道及中華東路等替代道路，這些道路沿線會設置導引牌面，也會在地下道前後及周邊重要交通結點派出義交人員協助交通疏導。

另外，大台南智慧中心已將林森路大同地下道鄰近路口納入密切監測，將配合車流量及樣態機動調整路口紅綠燈時制，儘量避免造成工區及臨近道路壅塞，後續將隨時檢視各項交維措施進行調整，將交通衝擊降至最低。（編輯：謝雅竹）1110810