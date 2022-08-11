打響太平洋左岸咖啡品牌 台東咖啡競賽結果出爐

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（中央社記者盧太城台東縣11日電）推廣地方特色咖啡，打響台東太平洋左岸咖啡品牌，台東縣政府舉辦精品咖啡評鑑，由地利伯咖啡園奪得特等獎、楊錦玲及內山原鄉咖啡坊獲頭等獎。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，台東受益於得天獨厚的天然條件，咖啡品質優良媲美國外，且種植面積約143公頃、全國排名第3，質量俱佳，而為建立台東縣咖啡精品品牌及增加農民收益，縣長饒慶鈴特別指示農業處與太麻里地區農會共同辦理「2022台東縣精品咖啡評鑑競賽」。

台東縣政府農業處表示，這次評鑑有40支來自台東各產區的咖啡生豆報名參賽，經「台北精品咖啡商業發展協會」帶領的專業烘豆師及8名具國際證照的感官評審，並採用SCA美國精品咖啡協會杯測表格標準評比。

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今天下午評鑑結果出爐，特等獎地利伯咖啡園；頭等獎2名由楊錦玲及內山原鄉咖啡坊榮獲；金質獎3名為了吧呷咖啡園（楊寶琴）、佐佑品咖啡園及廖俊盛；銀質獎4名為地利伯咖啡園、山與海咖啡園、楊寶琴及佐佑品咖啡園；另頒發特別獎1名由廖俊盛奪得，詳細得獎名單可於台東縣政府網站查詢。

評鑑主審郭維平表示，這次評鑑的台東咖啡平均乾淨度都很不錯，有幾支特別令人驚艷，風味豐富、甚至帶有荔枝的甜味，另也鼓勵台東咖啡農友持續加強田園管理，如施肥、修枝等作業，以增加咖啡強度。（編輯：黃世雅）1110811