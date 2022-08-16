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新竹市首座社宅都審通過 中雅安居年底開工

2022/8/16 16:12
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（中央社記者郭宣彣新竹市16日電）新竹市政府今天表示，竹市首座社會住宅「中雅安居」，通過新竹市都市設計審議核定程序，打造基地面積達9000平方公尺，總戶數640戶，預計今年底開工。

新竹市政府發布新聞稿指出，竹市首座社會住宅「中雅安居」，由國家住都中心攜手市府共同規劃，打造基地面積達9000平方公尺，採雙塔設計，將興建地下3層、地上21層、總戶數640戶。為實踐全齡友善目標，將提供幼兒園、日照中心等社福機構，造福住戶與鄰近居民，更完善生活機能。

代理市長陳章賢表示，中雅安居預計將有套房、二房、三房等滿足各類居住需求，另因應高齡化社會及竹市兒童城市、高生育，同步規劃幼兒園、日照中心等，創造全齡友善居住環境。

都市發展處長許志瑞表示，中雅安居共規劃套房404戶、二房型182戶、三房型54戶，並規劃140坪幼兒園，提供住戶及周邊居民幼童收托場所，最多可收托90名幼童；另設置85坪日照中心，約可收托30名年長者。

都發處說明，中雅安居位於經國路與延平路交叉口，緊臨經國路、公道三路，距台一線、東西向快速道路僅10分鐘車程，且為滿足在地停車需求，提供293格汽車停車位及653格機車位，營造優質居住環境。（編輯：方沛清）1110816

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