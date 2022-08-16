鐵馬遊花東縱谷 結合餐食在地體驗認識海洋

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搭配悠遊國旅補助方案及自由行旅客需求，縱管處即日起至10月底接續推出多項單車1日及2日遊程，結合獨特餐食、在地體驗及自行車友善旅宿等3種優惠方式，提供更豐富多元的旅遊選擇。（縱管處提供）中央社記者李先鳳傳真 111年8月16日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣16日電）鐵馬遊花東縱谷，縱管處即日起至10月底推出多項單車1日及2日遊程，另有餐食、在地體驗及旅宿等優惠，例如安排漁場鍋物三代目及定置漁場導覽，深度認識海洋。

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處今天發布訊息表示，為搭配觀光局推出的「悠遊國旅補助方案」以及自由行旅客需求，即日起至10月底，接續推出多項單車1日及2日遊程，結合獨特餐食、在地體驗及自行車友善旅宿等3種優惠方式，提供更豐富多元的旅遊選擇。

其中「縱谷騎行好食光」優惠方案，規劃於9至10月間限定日期開團，遊客購買「徐行縱谷」單車經典2日遊，即加贈市價新台幣1500元獨特餐食體驗。

縱谷北區為新城鄉至壽豐鄉的「洄瀾漫波」單車路線，將結合「漁場鍋物三代目及定置漁場導覽」，深度認識花蓮友善海洋的定置漁業文化，4人以上成團。

縱谷中區光復鄉至玉里鎮的「森林溫泉」單車路線，則結合布農族的「部落旬味餐桌及原民風音樂會」，透過美食、歌聲及故事，感受部落文化、生活態度等，25人以上成團。

縱谷南區池上至關山的「田園風光」單車路線，搭配秋天觀星好時機，特別與鹿野高台「浪漫星空旅行、星空導覽加在地好滋味」結合，8人以上成團。

另外，「單車遊讀自由配-悠遊國旅方案」，則是讓旅客依照個人喜好自由組合「單車遊讀體驗1日遊」及「在地體驗活動」，單車路線多元，體驗內容豐富，包含水上遊憩、戶外休閒活動及部落文化體驗，體驗活動可安排於單車體驗的前後7日內，讓旅程規劃可以更有彈性，4人同行，即享總團費折扣1000元好康優惠。

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民眾選擇入住花蓮、台東指定的合法自行車友善旅宿，即可加購徐行縱谷-單車經典2日遊或單車遊讀體驗1日遊，揪親朋好友2人一起報名，還可享500元優惠（即每人折扣250元），拼團達4人以上即成團出發。

縱管處長郭振陵表示，本次推出的所有優惠方案皆可搭配悠遊國旅，自行選擇住宿地點，每人每晚最高可享1300元住宿優惠。此外，凡購買遊程者還加贈限量涼感袖套；旅客無需擔心體力不足，單車遊程均有褓姆車或領騎全程隨行，部分單車遊程更可選擇電動輔助自行車。（編輯：謝雅竹）1110816