更多編輯台推薦新聞：
專訪／刑警父40年前未偵破加州少女命案 繼子科學辦案逮到人
國際

專訪／刑警父40年前未偵破加州少女命案 繼子科學辦案逮到人

海象做日光浴引圍觀被安樂死 挪威稱威脅人類安全
國際

海象做日光浴引圍觀被安樂死 挪威稱威脅人類安全

夏季甲子園大阪桐蔭19分大勝聖望學園 邁向3度春夏連霸
運動

夏季甲子園大阪桐蔭19分大勝聖望學園 邁向3度春夏連霸

神父劉一峰資源回收場助弱勢 輔大生藝術作品美化環境
生活

神父劉一峰資源回收場助弱勢 輔大生藝術作品美化環境

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

鐵馬遊花東縱谷 結合餐食在地體驗認識海洋

2022/8/16 16:15（8/16 16:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
搭配悠遊國旅補助方案及自由行旅客需求，縱管處即日起至10月底接續推出多項單車1日及2日遊程，結合獨特餐食、在地體驗及自行車友善旅宿等3種優惠方式，提供更豐富多元的旅遊選擇。（縱管處提供）中央社記者李先鳳傳真 111年8月16日
搭配悠遊國旅補助方案及自由行旅客需求，縱管處即日起至10月底接續推出多項單車1日及2日遊程，結合獨特餐食、在地體驗及自行車友善旅宿等3種優惠方式，提供更豐富多元的旅遊選擇。（縱管處提供）中央社記者李先鳳傳真 111年8月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳花蓮縣16日電）鐵馬遊花東縱谷，縱管處即日起至10月底推出多項單車1日及2日遊程，另有餐食、在地體驗及旅宿等優惠，例如安排漁場鍋物三代目及定置漁場導覽，深度認識海洋。

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處今天發布訊息表示，為搭配觀光局推出的「悠遊國旅補助方案」以及自由行旅客需求，即日起至10月底，接續推出多項單車1日及2日遊程，結合獨特餐食、在地體驗及自行車友善旅宿等3種優惠方式，提供更豐富多元的旅遊選擇。

其中「縱谷騎行好食光」優惠方案，規劃於9至10月間限定日期開團，遊客購買「徐行縱谷」單車經典2日遊，即加贈市價新台幣1500元獨特餐食體驗。

縱谷北區為新城鄉至壽豐鄉的「洄瀾漫波」單車路線，將結合「漁場鍋物三代目及定置漁場導覽」，深度認識花蓮友善海洋的定置漁業文化，4人以上成團。

縱谷中區光復鄉至玉里鎮的「森林溫泉」單車路線，則結合布農族的「部落旬味餐桌及原民風音樂會」，透過美食、歌聲及故事，感受部落文化、生活態度等，25人以上成團。

縱谷南區池上至關山的「田園風光」單車路線，搭配秋天觀星好時機，特別與鹿野高台「浪漫星空旅行、星空導覽加在地好滋味」結合，8人以上成團。

另外，「單車遊讀自由配-悠遊國旅方案」，則是讓旅客依照個人喜好自由組合「單車遊讀體驗1日遊」及「在地體驗活動」，單車路線多元，體驗內容豐富，包含水上遊憩、戶外休閒活動及部落文化體驗，體驗活動可安排於單車體驗的前後7日內，讓旅程規劃可以更有彈性，4人同行，即享總團費折扣1000元好康優惠。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

民眾選擇入住花蓮、台東指定的合法自行車友善旅宿，即可加購徐行縱谷-單車經典2日遊或單車遊讀體驗1日遊，揪親朋好友2人一起報名，還可享500元優惠（即每人折扣250元），拼團達4人以上即成團出發。

縱管處長郭振陵表示，本次推出的所有優惠方案皆可搭配悠遊國旅，自行選擇住宿地點，每人每晚最高可享1300元住宿優惠。此外，凡購買遊程者還加贈限量涼感袖套；旅客無需擔心體力不足，單車遊程均有褓姆車或領騎全程隨行，部分單車遊程更可選擇電動輔助自行車。（編輯：謝雅竹）1110816

郭振陵
推展花東觀光圈品牌 業者獲選可拿10萬元改造金 花蓮鳳林慢城廣場設施升級 騎遊巡禮客家庄
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族