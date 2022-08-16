更多編輯台推薦新聞：
專訪／刑警父40年前未偵破加州少女命案 繼子科學辦案逮到人
國際

專訪／刑警父40年前未偵破加州少女命案 繼子科學辦案逮到人

海象做日光浴引圍觀被安樂死 挪威稱威脅人類安全
國際

海象做日光浴引圍觀被安樂死 挪威稱威脅人類安全

夏季甲子園大阪桐蔭19分大勝聖望學園 邁向3度春夏連霸
運動

夏季甲子園大阪桐蔭19分大勝聖望學園 邁向3度春夏連霸

神父劉一峰資源回收場助弱勢 輔大生藝術作品美化環境
生活

神父劉一峰資源回收場助弱勢 輔大生藝術作品美化環境

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
蘇花改9月1日起開放大型重機通行
首頁 / 地方

悠遊卡20歲 回顧展大安森林公園捷運站登場

2022/8/16 16:52
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北16日電）悠遊卡發行20週年，前總統馬英九、前台北市長郝龍斌、現任台北市長柯文哲等皆出席記者會慶祝悠遊卡「成年禮」，見證悠遊卡從單純交通卡到多元用途的成長過程。

悠遊卡公司今天舉辦「悠遊20 加植你的美好生活」記者會。悠遊卡公司表示，悠遊卡至今發卡量已超過1億張、流通卡數超過9400萬張，可使用的場域遍布全國；柯文哲致詞時笑稱，算起來每人平均擁有4張悠遊卡。

柯文哲表示，如今的悠遊卡經過很多人的貢獻，也見證了台灣科技的進步，馬英九、郝龍斌致詞時也皆回憶起當初推行悠遊卡的過程。

馬英九說，他卸任市長時發行卡數約670萬張，現在已破1億張，並結合信用卡、學生證點名、電子支付等功能，「一卡在手，全台悠遊」；郝龍斌說，悠遊卡從單純的交通卡，到現在已融入市民生活，郝龍斌打趣說，還有主婦問能不能用悠遊卡知道老公行蹤。

悠遊卡公司表示，悠遊卡從一開始整合多種運具的交通票證，到可以在超商超市、商圈消費的電子錢包，乃至於開發電子支付業務「悠遊付」，且不斷展現創意，如推出美少女戰士權杖、乖乖、明星花露水等造型悠遊卡，進一步讓悠遊卡化身為具有收藏價值的逸品。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

悠遊卡公司表示，民眾可至捷運信義線大安森林公園站B1穿堂層「加植你的美好生活」展，回顧悠遊卡20年來的成長過程及創意。

悠遊卡公司說，悠遊付App裡的遊戲「減碳大富翁」，更可讓悠遊付會員透過名下悠遊卡搭乘不同大眾運具的比例、使用小額消費的次數等，知道在使用悠遊卡的過程中，幫地球減輕了多少碳排負擔，有機會獲得回饋券，甚至抽到由藝術家親手設計的特製悠遊卡。（編輯：屈享平）1110816

郝龍斌
談台北市長選舉 郝龍斌：不相信會發生「棄蔣保黃」 批柯文哲讓北市空轉8年 郝龍斌：柯政矇與唬
柯文哲
柯文哲笑機場舉牌 刑事局：看似不聰明卻有效 若認定論文抄襲是否辭立委？蔡壁如：等學倫會結果
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族