悠遊卡20歲 回顧展大安森林公園捷運站登場

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（中央社記者陳怡璇台北16日電）悠遊卡發行20週年，前總統馬英九、前台北市長郝龍斌、現任台北市長柯文哲等皆出席記者會慶祝悠遊卡「成年禮」，見證悠遊卡從單純交通卡到多元用途的成長過程。

悠遊卡公司今天舉辦「悠遊20 加植你的美好生活」記者會。悠遊卡公司表示，悠遊卡至今發卡量已超過1億張、流通卡數超過9400萬張，可使用的場域遍布全國；柯文哲致詞時笑稱，算起來每人平均擁有4張悠遊卡。

柯文哲表示，如今的悠遊卡經過很多人的貢獻，也見證了台灣科技的進步，馬英九、郝龍斌致詞時也皆回憶起當初推行悠遊卡的過程。

馬英九說，他卸任市長時發行卡數約670萬張，現在已破1億張，並結合信用卡、學生證點名、電子支付等功能，「一卡在手，全台悠遊」；郝龍斌說，悠遊卡從單純的交通卡，到現在已融入市民生活，郝龍斌打趣說，還有主婦問能不能用悠遊卡知道老公行蹤。

悠遊卡公司表示，悠遊卡從一開始整合多種運具的交通票證，到可以在超商超市、商圈消費的電子錢包，乃至於開發電子支付業務「悠遊付」，且不斷展現創意，如推出美少女戰士權杖、乖乖、明星花露水等造型悠遊卡，進一步讓悠遊卡化身為具有收藏價值的逸品。

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悠遊卡公司表示，民眾可至捷運信義線大安森林公園站B1穿堂層「加植你的美好生活」展，回顧悠遊卡20年來的成長過程及創意。

悠遊卡公司說，悠遊付App裡的遊戲「減碳大富翁」，更可讓悠遊付會員透過名下悠遊卡搭乘不同大眾運具的比例、使用小額消費的次數等，知道在使用悠遊卡的過程中，幫地球減輕了多少碳排負擔，有機會獲得回饋券，甚至抽到由藝術家親手設計的特製悠遊卡。（編輯：屈享平）1110816