夏秋季節虎頭蜂蠢動 老翁屋外洗澡遭攻擊

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（中央社記者盧太城台東縣17日電）夏秋交際虎頭蜂開始蠢動，東海岸時常有民眾遭虎頭蜂攻擊送醫。消防局呼籲，注意防範蜂螫；捕蜂專家建議不要驚動蜂巢。

衛福部台東醫院公關賴永成今天告訴中央社記者，成功鎮一名70多歲老翁12日晚上要到屋外浴室洗澡，剛打開浴室門腳底突然傳來一陣劇痛，當下以為是被蛇或是蜈蚣咬中，開燈看到一隻黑黃相間的虎頭蜂在地上盤旋才意識到被攻擊，馬上開車到台東醫院成功分院掛急診，生命跡象穩定。

賴永成說，成功分院統計，8月1日至10日止，就有9名民眾因為蜂叮求診，好在多為紅腫疼痛等症狀，即便病患正確說出蜜蜂種類或是因為受到驚嚇無法描述，醫師都必須「抗敵從嚴」，預防病患產生過敏性休克。

布農族獵人、捕蜂專家吉呀努接受中央社記者電話訪問指出，秋天的虎頭蜂最凶猛，因為這時候蜂窩內正在孵化「蜂后」，準備冬天後分巢，擴散家族，所以虎頭蜂會盡全力保護，不允許危害靠近，只要聞到人類的味道就會發起攻擊，因此最好遠離不要驚動蜂巢。

台東縣消防局表示，虎頭蜂於秋季異常凶猛且螫人，是因虎頭蜂后於春季從冬眠中甦醒後找尋適當地點築巢，盛夏時蜂巢擴建速度加快，到了秋天蜂群達到最盛大狀態，同時蜂后也會產下最後一批卵，而這些卵將於入冬前孵化成蜂后，因此蜂群能不能育出最後一批蜂后（於次年會成為新蜂后），就成了族群延續與否的關鍵。

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若此時蜂巢遭受到破壞，這一族蜂群就會面臨絕種，所以蜂巢的防衛尤為重要，若有侵犯其地域或危害蜂巢者，防衛蜂就會傾巢而出攻擊驅離。

台東縣消防局提醒民眾，至戶外工作、登山或遊憩時，應注意防範蜂螫事件發生，若見有蜂類在附近活動應立即停下腳步，盡可能繞路而行，切勿拍打蜂類或驚擾蜂巢，若不慎遭蜂類叮咬，建議立即以乾淨清水沖洗傷口，若出現過敏反應則須盡速就醫。（編輯：張雅淨）1110817