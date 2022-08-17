更多編輯台推薦新聞：
人權團體揭中國政府勾結精神病院 關押近百名異議分子
兩岸

人權團體揭中國政府勾結精神病院 關押近百名異議分子

50年前替馬龍白蘭度拒領奧斯卡影帝遭噓 美國原住民終獲道歉
娛樂

50年前替馬龍白蘭度拒領奧斯卡影帝遭噓 美國原住民終獲道歉

專訪／刑警父40年前未偵破加州少女命案 繼子科學辦案逮到人
國際

專訪／刑警父40年前未偵破加州少女命案 繼子科學辦案逮到人

海象做日光浴引圍觀被安樂死 挪威稱威脅人類安全
國際

海象做日光浴引圍觀被安樂死 挪威稱威脅人類安全

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
高醫男子就診突遭開槍 頭部中彈急救
首頁 / 地方

夏秋季節虎頭蜂蠢動 老翁屋外洗澡遭攻擊

2022/8/17 09:53（8/17 10:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
夏秋交際虎頭蜂開始蠢動，東海岸時常有民眾遭虎頭蜂攻擊送醫。消防局呼籲，注意防範蜂螫；捕蜂專家建議不要驚動蜂巢。圖為黑腹虎頭蜂。中央社記者盧太城台東攝 111年8月17日
夏秋交際虎頭蜂開始蠢動，東海岸時常有民眾遭虎頭蜂攻擊送醫。消防局呼籲，注意防範蜂螫；捕蜂專家建議不要驚動蜂巢。圖為黑腹虎頭蜂。中央社記者盧太城台東攝 111年8月17日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣17日電）夏秋交際虎頭蜂開始蠢動，東海岸時常有民眾遭虎頭蜂攻擊送醫。消防局呼籲，注意防範蜂螫；捕蜂專家建議不要驚動蜂巢。

衛福部台東醫院公關賴永成今天告訴中央社記者，成功鎮一名70多歲老翁12日晚上要到屋外浴室洗澡，剛打開浴室門腳底突然傳來一陣劇痛，當下以為是被蛇或是蜈蚣咬中，開燈看到一隻黑黃相間的虎頭蜂在地上盤旋才意識到被攻擊，馬上開車到台東醫院成功分院掛急診，生命跡象穩定。

賴永成說，成功分院統計，8月1日至10日止，就有9名民眾因為蜂叮求診，好在多為紅腫疼痛等症狀，即便病患正確說出蜜蜂種類或是因為受到驚嚇無法描述，醫師都必須「抗敵從嚴」，預防病患產生過敏性休克。

布農族獵人、捕蜂專家吉呀努接受中央社記者電話訪問指出，秋天的虎頭蜂最凶猛，因為這時候蜂窩內正在孵化「蜂后」，準備冬天後分巢，擴散家族，所以虎頭蜂會盡全力保護，不允許危害靠近，只要聞到人類的味道就會發起攻擊，因此最好遠離不要驚動蜂巢。

台東縣消防局表示，虎頭蜂於秋季異常凶猛且螫人，是因虎頭蜂后於春季從冬眠中甦醒後找尋適當地點築巢，盛夏時蜂巢擴建速度加快，到了秋天蜂群達到最盛大狀態，同時蜂后也會產下最後一批卵，而這些卵將於入冬前孵化成蜂后，因此蜂群能不能育出最後一批蜂后（於次年會成為新蜂后），就成了族群延續與否的關鍵。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

若此時蜂巢遭受到破壞，這一族蜂群就會面臨絕種，所以蜂巢的防衛尤為重要，若有侵犯其地域或危害蜂巢者，防衛蜂就會傾巢而出攻擊驅離。

台東縣消防局提醒民眾，至戶外工作、登山或遊憩時，應注意防範蜂螫事件發生，若見有蜂類在附近活動應立即停下腳步，盡可能繞路而行，切勿拍打蜂類或驚擾蜂巢，若不慎遭蜂類叮咬，建議立即以乾淨清水沖洗傷口，若出現過敏反應則須盡速就醫。（編輯：張雅淨）1110817

吉呀努
母猴抱夭折小猴覓食 遊客感傷目睹母愛偉大
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族